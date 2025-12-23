বিটিএসের অ্যালবাম কবে
বিরতি ভেঙে বিটিএস ফিরছে কবে, তা নিয়ে ব্যান্ডটির অনুরাগীদের মধ্যে জল্পনার শেষ নেই। ভক্তরা অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষায় দিন গুনছেন। অপেক্ষার পালা শেষ, এবার বিটিএসের ফেরার পালা।
আগামী বছরের মার্চে নতুন অ্যালবাম প্রকাশ করবে বিটিএস। গত রোববার গ্রুপটি জানিয়েছে, ইতিমধ্যে অ্যালবামের রেকর্ডিং শেষ করেছে তারা।
এর আগে বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ শেষ করেছেন আরএম, জিন, জে-হোপ, জিমিন, ভি, জাংকুক ও সুগা। প্রশিক্ষণ থেকে ফিরেই অ্যালবাম নিয়ে কাজ করছেন তাঁরা।
রোববার এক লাইভস্ট্রিমে বিটিএসের সদস্যরা জানান, আবার নিয়মিত কার্যক্রমে ফিরতে তাঁরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। তবে জুনে সব সদস্যের সামরিক দায়িত্ব শেষ হওয়ার পরও কেন তাঁরা ভক্তদের সঙ্গে বেশি সক্রিয় হতে পারছেন না, তা নিয়ে কিছু বলেননি গ্রুপের সদস্যরা।
বিটিএসের দলনেতা আরএম জানান, গত সপ্তাহে তিনি হাইবকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিটিএসের ফেরার দিনক্ষণ ঘোষণা করার অনুরোধ করেছিলেন। তবে এখনো তা করা হয়নি।
এর আগে ১৮ জুলাই প্রথম লাইভ অ্যালবাম ‘পারমিশন টু ড্যান্স অন স্টেজ-লাইভ’ প্রকাশ করেছে বিটিএস। অ্যালবামে ২০২১-২২ সালে ওয়ার্ল্ড ট্যুর ‘পারমিশন টু ড্যান্স অন স্টেজ’-এর ২২টি গান রয়েছে। এতে ‘অন’, ‘ফায়ার’, ‘ডোপ’ ও ‘আইডল’-এর লাইভ ভার্সন থাকবে।
বিটিএসের মূল প্রতিষ্ঠান হাইবের আরেক গ্রুপ ‘টুমরো টুগেদার’ও আগামী বছরের মার্চে ফিরবে। হাইবের গ্রুপ এনহাইপেন প্রথমে মার্চে ফেরার পরিকল্পনা করলেও বিটিএসের কারণে সেটা এগিয়ে জানুয়ারিতে নিয়ে এসেছে।