রেহান–রাপ্তির ‘দূরত্ব’ আসছে
নতুন মৌলিক গান ‘দূরত্ব’ নিয়ে আসছেন সংগীতশিল্পী রেহান রাসুল ও অস্ট্রেলিয়াপ্রবাসী কণ্ঠশিল্পী রাপ্তি সারওয়াত। গানটির কথা ও সুর করেছেন রেহান নিজেই। সংগীতায়োজন করেছেন তাসনুভ নাওয়াল। খুব শিগগির রাপ্তি সারওয়াতের নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেলে গানটি প্রকাশিত হবে।
‘দূরত্ব’ দিয়ে প্রথমবারের মতো একসঙ্গে কাজ করলেন রেহান ও রাপ্তি। দুই শিল্পীর ভিন্ন ধরনের কণ্ঠ ও গায়কির সম্মিলন গানটিতে আলাদা মাত্রা যোগ করেছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।
গানটি প্রসঙ্গে রেহান রাসুল বলেন, ‘“দূরত্ব” গানের কথাগুলো আমার কাছে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে বাংলা গান ও সুরের একটি কথোপকথন।’
নিজস্ব গায়কির পাশাপাশি গান লেখা ও সুর করার সুবাদে বাংলাদেশের সংগীতাঙ্গনে পরিচিতি পেয়েছেন রেহান রাসুল। ২০১৮ সালে প্রকাশিত তাঁর ‘বাজে স্বভাব’ গানটি শ্রোতাদের নজর কাড়ে। এরপর ধারাবাহিকভাবে ‘রূপকথা’, ‘অচেনা শহর’, ‘অন্য রকম খুন’, ‘হাই’সহ বেশ কয়েকটি মৌলিক গান প্রকাশ করেছেন তিনি।
চলচ্চিত্রের গানেও নিজের স্বতন্ত্র কণ্ঠের পরিচয় দিয়েছেন রেহান। আলোচিত চলচ্চিত্র ‘তুফান’-এর ‘আসবে আমার দিন’ গানটি গেয়েছেন তিনি। পর্দায় শাকিব খানের লিপে ব্যবহৃত গানটি শ্রোতাদের মধ্যে জনপ্রিয়তা পায়। এ বছর রেহানের গাওয়া ‘মায়াপাখি’ নাটকের একই নামের গানটিও প্রশংসিত হয়েছে।
অন্যদিকে ‘দূরত্ব’ রাপ্তি সারওয়াতের প্রথম মৌলিক গান। পেশায় চিকিৎসক রাপ্তি অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেনে জেনারেল প্র্যাকটিশনার হিসেবে কর্মরত। তিনি রয়্যাল অস্ট্রেলিয়ান কলেজ অব জেনারেল প্র্যাকটিশনার্সের ফেলো। চিকিৎসাকে পেশা হিসেবে বেছে নিলেও শৈশব থেকেই সংগীতের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক।
শিশুশিল্পী হিসেবে বাংলাদেশ বেতারে নজরুলসংগীত, দেশাত্মবোধক গান ও পল্লিগীতির তালিকাভুক্ত শিল্পী ছিলেন রাপ্তি। পরে বাংলাদেশ টেলিভিশনেও নজরুলসংগীতশিল্পী হিসেবে তালিকাভুক্ত হন।
সংগীতজীবনের শিক্ষকদের মধ্যে একুশে পদকপ্রাপ্ত প্রয়াত সংগীতজ্ঞ সুধীন দাসকে বিশেষভাবে স্মরণ করেন রাপ্তি। নজরুলসংগীতের শুদ্ধ বাণী ও সুর সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা এই সংগীতজ্ঞের প্রতিষ্ঠিত সংগীত প্রতিষ্ঠান ‘অগ্নিবীণা’য় দীর্ঘদিন সংগীত চর্চা করেছেন তিনি। শৈশব ও কৈশোরের এই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাই তাঁর গায়কির ভিত তৈরি করেছে।
একপর্যায়ে সংগীতচর্চায় দীর্ঘ বিরতি পড়ে রাপ্তির। অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়ার পর আবার নিয়মিত গানে ফেরেন তিনি। বর্তমানে সেখানকার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আয়োজনে গান পরিবেশনের পাশাপাশি নিজের ইউটিউব চ্যানেলেও নিয়মিত গান প্রকাশ করছেন।
রাপ্তির কণ্ঠে এর আগে ‘বিমূর্ত এই রাত্রি আমার’, ‘খাঁচার ভেতর অচিন পাখি’, ‘একা আছি তো কী হয়েছে’সহ বেশ কয়েকটি গান প্রকাশিত হয়েছে। তবে সেগুলো মৌলিক গান ছিল না। সে হিসাবে ‘দূরত্ব’ তাঁর সংগীতযাত্রায় নতুন একটি অধ্যায়ের সূচনা করতে যাচ্ছে।
রেহান রাসুলের প্রতিষ্ঠিত সংগীতপরিচয় ও রাপ্তি সারওয়াতের দীর্ঘদিনের সংগীতচর্চার মেলবন্ধনে তৈরি হয়েছে ‘দূরত্ব’। আগামী মাসের শুরুতে ‘রাপ্তি সারওয়াত’ নামের ইউটিউব চ্যানেলে গানটি প্রকাশের কথা রয়েছে।