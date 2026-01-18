রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা গাইলেন ‘ইস্ট মিটস ওয়েস্ট’ আয়োজনে

রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা গাইলেন ‘ইস্ট মিটস ওয়েস্ট’ আয়োজনে
রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা গাইলেন ‘ইস্ট মিটস ওয়েস্ট’ শিরোনামের এক বিশেষ আয়োজনে। গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় কলকাতার বিবেকানন্দ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে টানা প্রায় দুই ঘণ্টা রবীন্দ্রনাথের অতি পরিচিত ও প্রিয় সব গান পরিবেশন করেন বন্যা।
জানা গেছে, মিলনায়তনের ধারণক্ষমতার বাইরে গিয়েও দর্শক–শ্রোতার উপস্থিতি ছিল এই আয়োজনে। রোববার সন্ধ্যার এই আয়োজনে মোট ১৯টি রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা। নিজের পছন্দের গানের পাশাপাশি দর্শক–শ্রোতার অনুরোধেও গান গেয়ে শোনান তিনি।
অনুষ্ঠান শেষে বন্যা জানান, প্রায় এক বছর পর কলকাতার কোনো আয়োজনে গান গাওয়ার সুযোগ হয়েছে তাঁর। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘এক বছর পর কলকাতায় গাইলাম। শ্রোতারাও ভীষণরকম উচ্ছ্বসিত ছিল। শ্রোতাদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ছিল ভীষণ রকম অনুপ্রেরণার।’ তিনি জানান, আগে নিয়মিত গান গাওয়ার কারণে দর্শক–শ্রোতার সঙ্গে সংযোগটা ছিল অনেক বেশি। এক বছর পর আবার সেই সাড়া পাওয়া তাঁর কাছে ভালো লেগেছে।
এই আয়োজনের আরেকটি বিশেষ দিক ছিল বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার। পিয়ানোর সঙ্গে অন্যান্য যন্ত্রানুষঙ্গ নিয়ে পরিবেশিত গানগুলো অনুষ্ঠানটিকে দিয়েছে ভিন্নমাত্রা। শ্রোতারাও পুরো আয়োজন মন দিয়ে উপভোগ করেন।
‘সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে’ গানটির মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। আর শেষ হয় বহুল জনপ্রিয় ‘চিনি গো চিনি তোমারে’ গানটি দিয়ে। এর বাইরে একে একে পরিবেশন করেন ‘বড় আশা করে’, ‘আমি বহু বাসনায়’, ‘আকাশ ভরা সূর্যতারা’, ‘দূরে কোথায় দূরে দূরে’, ‘ভালোবাসি ভালোবাসি’, ‘তোমার হলো শুরু’, ‘বিপুল তরঙ্গ রে’, ‘আজ যেমন করে গাইছে আকাশ’, ‘সুখহীন নিশিদিন’, ‘আমি জেনেশুনে বিষ করেছি পান’, ‘তুমি কোন কাননের ফুল’সহ ১৯টি গান।