অ্যালবাম নিয়ে ফিরছে ব্ল্যাকপিংক

অ্যালবাম নিয়ে ফিরছে ব্ল্যাকপিংক
সাড়ে তিন বছর পর অ্যালবাম নিয়ে ফিরছে ব্ল্যাকপিংক। ২৭ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হবে তাদের তৃতীয় ইপি ডেডলাইন। বৃহস্পতিবার প্রকাশিত অ্যালবামের টিজারে দেখা যায়, কালো পর্দা ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে অ্যালবামের নাম।
ব্ল্যাকপিংকের অনুরাগীদের কাছে ‘ডেডলাইন’ অচেনা নাম না। ২০২৫ সালের জুলাইয়ে ওয়ার্ল্ড ট্যুর ‘ডেডলাইন’–এর ঘোষণা দেয় ব্ল্যাকপিংক; নামটি সেখান থেকেই নেওয়া। ২০২৫ সালের জুলাইয়ে প্রকাশিত আলোচিত গান ‘জাম্প’ও অ্যালবামে থাকবে। গানটি বিলবোর্ডের গ্লোবাল ২০০ তালিকার শীর্ষে ছিল। শ্রোতাদের মুখে মুখেও ছড়িয়ে পড়ে।
প্রায় সাড়ে তিন বছর বিরতির পর ব্ল্যাকপিংকের নতুন কোনো অ্যালবাম আসছে। বিষয়টি নিয়ে ব্ল্যাকপিংকের অনুরাগীদের মধ্যে আলোচনার ঝড়। কেউ কেউ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন, এ বছর ব্ল্যাকপিংকের এক দশক পূর্তি হবে। মাঝে সাড়ে তিন বছর কোনো গানে ছিল না। ফলে ইপি নয়; একটি পূর্ণাঙ্গ অ্যালবামের অপেক্ষায় ছিলেন তাঁরা।
ওয়াইজি এন্টারটেইনমেন্ট এর আগে ঘোষণা দিয়েছিল, ২০২৫ সালের নভেম্বরে অ্যালবামটি প্রকাশিত হবে। পরে তা তিন মাস পেছানোর ঘটনায়ও হতাশা প্রকাশ করে ভক্তরা। ওয়াইজি এন্টারটেইনমেন্ট জানিয়েছে, মিউজিক ভিডিও নির্মাণসহ অ্যালবামের গুরুত্বপূর্ণ কাজ শেষ হয়েছে। ব্ল্যাকপিংকের ওয়ার্ল্ড ট্যুর ‘ডেডলাইন’ও শেষ পর্যায়ে রয়েছে। ১৬টি শহরে মোট ৩৩টি শো হয়েছে। ২৪ থেকে ২৬ জানুয়ারি হংকংয়ের কাই তাক স্টেডিয়ামে তিনটি শো রয়েছে।
২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত হয় ব্ল্যাকপিংকের দ্বিতীয় পূর্ণদৈর্ঘ্য অ্যালবাম বর্ন পিংক। ২০১৯ সালের এপ্রিলে বের হয় গ্রুপটির সর্বশেষ ইপি কিল দিস লাভ।
কোরিয়া হেরাল্ড অবলম্বনে