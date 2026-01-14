সিডনিতে মুগ্ধতা ছড়াল ‘ম্যাজিক ওয়ার্ড’

সিডনিতে মুগ্ধতা ছড়াল ‘ম্যাজিক ওয়ার্ড’
সময় তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেলের পথে। সিডনির মিন্টু এলাকার একটি মিলনায়তন যেন ক্ষণিকের জন্য রূপ নেয় একটুকরা বাংলাদেশে। প্রবাসজীবনের কর্মব্যস্ততাকে পাশে রেখে ১১ জানুয়ারি রোববার সিডনির বাঙালি কমিউনিটি মেতে ওঠে সৃজনশীলতার এক জমজমাট আয়োজনে। উপলক্ষ—অভিনেতা ও নির্মাতা মাজনুন মিজান-এর পরিচালনায় নির্মিত নাটক ‘ম্যাজিক ওয়ার্ড’–এর উদ্বোধনী প্রদর্শনী।
মিলনায়তনজুড়ে ছিল প্রবাসী বাঙালিদের ভিড়। প্রবাসে বেড়ে ওঠা যান্ত্রিক জীবনের বিপরীতে মানবিক অনুভূতি ও সম্পর্কের টানাপোড়েনকে কেন্দ্র করে রহস্য রায়হানের লেখা চিত্রনাট্য পর্দায় ভেসে উঠতেই দর্শকসারিতে নেমে আসে পিনপতন নীরবতা।
দৃশ্যে দৃশ্যে জীবনের সূক্ষ্ম বাস্তবতার ছোঁয়া দর্শকের মনোযোগ ধরে রাখে। কোথাও হাসি, কোথাও চোখের কোণে জমে ওঠে জল—নাটকের সঙ্গে দর্শকের আবেগের সংযোগ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
শিমুল সিকদারের চিত্রগ্রহণ ও রমজান আলীর সম্পাদনায় নাটকটিতে অভিনয় করেছেন দীপা খন্দকার, মাসুম বাসার, শিল্পী সরকার অপু এবং মাজনুন মিজান নিজে। তাঁদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অভিনয় করেছেন অস্ট্রেলিয়ার বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত শিল্পী রূপন্তি আকিদ, হোসাইন দেলোয়ার, অ্যাবেলিয়া জামান, শরীফ এবং অস্ট্রেলিয়ান অভিনেতা নিকোলেট।
প্রদর্শনী শেষে অতিথিরা প্রবাসে বাংলা সংস্কৃতি ও শিল্পচর্চার এ উদ্যোগের প্রশংসা করেন। তাঁদের মতে, ভিনদেশের মাটিতে এ ধরনের আয়োজন বাংলা ভাষা ও শিকড়ের সঙ্গে প্রবাসীদের সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করে।
অনুষ্ঠানটির পৃষ্ঠপোষক ও সিডনির আবাসন নির্মাতাপ্রতিষ্ঠান ‘অজ ড্রিম বিল্ট ’-এর পক্ষে তালাত মাহমুদ এ সময় নিজের মুগ্ধতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ‘এমন সৃজনশীল ও মননশীল কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে আমরা গর্বিত। ভবিষ্যতেও প্রবাসে বাংলা সংস্কৃতির বিকাশে এ ধরনের নান্দনিক আয়োজনে সম্পৃক্ত থাকতে চাই।’
নিজের নির্মাণ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন মাজনুন মিজান। তিনি জানান, নাটকটির প্রায় ৯৫ শতাংশ দৃশ্য ধারণ করা হয়েছে সিডনিতে। তাঁর ভাষায়, ‘অস্ট্রেলিয়ার প্রেক্ষাপটে বাজেট ছিল খুবই সীমিত। নানা প্রতিকূলতার মধ্যেই কাজটি শেষ করতে হয়েছে। তবে এখন অভিনয়ের চেয়ে নির্মাণেই যেন বেশি আনন্দ পাই। সিডনির লোকেশন অসাধারণ, সুযোগ-সুবিধা আরও পেলে নির্মাণগুলো আন্তর্জাতিক মানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।’
‘ম্যাজিক ওয়ার্ড’ নাটকটি আজ বুধবার, ১৪ জানুয়ারি, বেলা ৩টায় চ্যানেল আইয়ে প্রচারিত হবে।