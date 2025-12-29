১০ ব্যান্ডের নতুন গান নিয়ে উৎসব

১০ ব্যান্ডের নতুন গান নিয়ে উৎসব
বাংলাদেশে ব্যান্ডের নতুন গানের সংখ্যা কমে এসেছে। প্রতিষ্ঠিত ব্যান্ডগুলোর নতুন গান প্রকাশও এখন বিরল। ফলে দীর্ঘ বিরতির পর কোনো ব্যান্ড গান প্রকাশ করলে শ্রোতাদের মধ্যে আলাদা আগ্রহ তৈরি হয়। এমন সময়ে বাংলাদেশ টেলিভিশনের উদ্যোগে নির্মিত হয়েছে ১০ ব্যান্ডের ১০টি নতুন মৌলিক গান। অংশ নিয়েছে দেশের প্রথম সারির ব্যান্ডগুলো।
এই ১০টি গান নিয়ে বিটিভি নির্মাণ করেছে বিশেষ অনুষ্ঠান ‘ব্যান্ড উৎসব ২০২৫’। আজ মঙ্গলবার এবং কাল বুধবার রাত ১০টায় অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হবে। প্রথম দিনে অংশ নেবে নির্ঝর, দলছুট, তরুণ, রেনেসাঁ ও শিরোনামহীন। দ্বিতীয় দিনে থাকবে সোলস, ফিডব্যাক, পার্থিব, পেন্টাগন ও নোভা।
জানা গেছে, তিন মাস আগে এই পরিকল্পনার শুরু। পরে বিষয়টি ফোয়াদ নাসের বাবুকে জানায় বিটিভি। এরপর তিনি ও শহীদ মাহমুদ জঙ্গী একাধিক বৈঠক করেন। ব্যান্ডগুলোর সময় মিলিয়ে গান তৈরি ও রেকর্ডিং করা হয়। কেউ দেশে ব্যস্ত, কেউ দেশের বাইরে—তার মধ্যেই শেষ হয় কাজ। এ মাসের শুরুতে বিটিভির স্টুডিওতে হয় দৃশ্যধারণ।
গীতিকবি শহীদ মাহমুদ জঙ্গীর ভাষ্যে, ‘একসময় অডিও কোম্পানিগুলো নিয়মিত নতুন গান করত। ব্যান্ডের গানও হতো। এখন আর সেটি দেখা যায় না। এমন সময়ে বিটিভির এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে দারুণ খবর। এতে প্রতিষ্ঠিত ব্যান্ড যেমন নতুন গান পেল, তেমনি নতুন ব্যান্ডও অনুপ্রাণিত হবে।’ ফোয়াদ নাসের বাবু বলেন, ‘এত কম সময়ে এতগুলো ব্যান্ডের জন্য নতুন সুর করা চ্যালেঞ্জিং ছিল। কেমন হয়েছে, তা শ্রোতারাই বলবেন। তবে প্রতিটি ব্যান্ড যে আন্তরিকতা নিয়ে কাজ করেছে, তাতে আমরা সত্যিই উৎসাহ পেয়েছি।’
সোলসের দলনেতা ও ভোকাল পার্থ বড়ুয়া বলেন, ‘যখন জানলাম, জঙ্গী ভাইয়ের লেখা আর বাবু ভাইয়ের সুরে গান করতে হবে, তখন না করার প্রশ্নই ওঠেনি। সোলসের আজকের জায়গায় দাঁড়ানোর পেছনে বিটিভির বড় ভূমিকা আছে। এমন উদ্যোগ চলতে থাকুক।’
বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাব্যবস্থাপক নুরুল আজম বলেন, ‘বিটিভিকে একঘেয়ে ভাবনা থেকে বের করে আনতেই এ উদ্যোগ। বিশেষ করে তরুণদের কথা ভেবেই ব্যান্ড সংগীতের এই আয়োজন।’
‘ব্যান্ড উৎসব ২০২৫’–এর গ্রন্থনা করেছেন আহমেদ তেপান্তর। প্রযোজনা করেছেন গোলাম মোর্শেদ। সঞ্চালনায় আছেন ফেরদৌস বাপ্পী।