দুই যুগে চিরকুট, নতুন কী করছে ব্যান্ডটি
দুই যুগ পুরো করল চিরকুট। এই দুই যুগে ব্যান্ডটি বাংলা গানের ভান্ডারে যোগ করেছে ‘আহা রে জীবন’, ‘কানামাছি’, ‘মরে যাব’, ‘বন্ধু গো’, ‘কাটাকুটি’, ‘উধাও’, ‘একটা ছেঁড়া দিন’, ‘জাদুর শহর’, ‘দুনিয়া’, ‘এই শহরের কাকটাও জেনে গেছে’, ‘খাজনা’র মতো বেশ কয়েকটি আলোচিত গান। পেয়েছে দেশি-বিদেশি পুরস্কার ও সম্মাননা।
নতুন বছরও স্বীকৃতি দিয়ে শুরু হয়েছে। ৯ জানুয়ারি ঢাকায় অনুষ্ঠিত ঢালিউড ফিল্ম অ্যান্ড মিউজিক অ্যাওয়ার্ডের ২৫তম আসরে তৃতীয়বারের মতো সেরা ব্যান্ডের স্বীকৃতি পেয়েছে চিরকুট। গত বছর প্রকাশিত ব্যান্ডের ভালোবাসা সমগ্র অ্যালবামের ‘দামি’ গানের জন্য এই পুরস্কার পায় তারা। এর আগে ৩ জানুয়ারি সিলেটে কনসার্ট দিয়ে নতুন বছর শুরু করে চিরকুট।
২০০২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন শিক্ষার্থী শারমিন সুলতানা সুমী, রাশিদ শরীফ শোয়েব ও পারভেজ সাজ্জাদ—এই তিনজন মিলে শুরু করেন চিরকুট। এরপর দুই যুগের পথচলায় অনেকে চলে গেছেন, অনেকে যুক্ত হয়েছেন। এই আসা-যাওয়ার মধ্যে একজনই এখনো দলটাকে আগলে রেখেছেন—তিনি সুমী।
কেন এই যাওয়া-আসা, জানতে চাইলে সুমী বলেন, ‘আসলে একটা ব্যান্ডে সবার মতাদর্শ সমান হয় না। অনেকে আসছেন, অনেকে চলে গেছেন। আগামীতেও অনেকে আসবেন। যত দিনই থেকেছেন, সবাই পরিবারের মতো থেকেছেন। শুরু থেকেই চিরকুট মিউজিশিয়ানের জন্য একটা প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে। শুধু মিউজিকই নয়, জীবনাচরণ, আইডিয়া, মূল্যবোধের সমন্বয়ে কীভাবে এগিয়ে যাওয়া যায়, এখানে তার চর্চা করা হয়।’
সব সময় নতুন গান, নতুন কথা ও সুর খুঁজেছে চিরকুট, জানালেন সুমী। একটা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বছরের পর বছর সদস্যদের পাশে থেকে তাঁদের এগিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে। সুমী বললেন, ‘চিরকুট বরাবরই মিউজিকে নতুন কিছু যুক্ত করার নিরীক্ষা করেছে। এর ফলেই অনেক মিউজিশিয়ানের আঁতুড়ঘর হয়ে উঠেছে চিরকুট।’
নতুন বছরে নিজেদের পঞ্চম অ্যালবাম তৈরিতে মনোনিবেশ করেছে চিরকুট। নতুন ১২টি গানের কাজ চলছে। বছরজুড়ে দেশে ও বিদেশে নিয়মিত কনসার্টেও যুক্ত থাকবে তারা। আগামী বছর বর্ণাঢ্য আয়োজনে চিরকুটের ২৫ বছর পূর্তি উদ্যাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। সুমী বললেন, ‘অ্যালবামের কাজের বাইরে কয়েকটি একক গানও শ্রোতারা পাবেন। পাশাপাশি দেশ ও দেশের বাইরে ব্যান্ড ও শিল্পীর সঙ্গে কোলাবরেশন করব।’ কারা আছে এই তালিকায় এমন প্রশ্নে সুমী বললেন, ‘এখনই আমরা এসব নিয়ে কোনো কিছু জানাতে চাই না। কাজ চলছে। আমরা আস্তে আস্তে জানাব সব।’
দুই যুগ আগে যাত্রা শুরু করা ব্যান্ডটির প্রথম গান ‘ঘরে ফেরা’; সবশেষ প্রকাশিত গান ‘লালে লাগ’। ব্যান্ডটির গানের সংখ্যা প্রায় ১৫০। দুই যুগে চাওয়া–পাওয়ার হিসাব কতটা মিলল—জানতে চাইলে সুমী বলেন, ‘মানুষের আনন্দ-বেদনায়, সংগ্রামে আমাদের গান যখনই বেজেছে, আমরা অনুপ্রাণিত ও গর্বিত হয়েছি। দেশের বাইরে বিশ্বের অন্যান্য প্রথম সারির ব্যান্ডের সঙ্গে এক কাতারে দাঁড়িয়ে যখন বাংলা গান গেয়েছি, আমাদের চোখ ভিজেছে দেশের প্রতি ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতায়। আমাদের লক্ষ্য ছিল বাংলা গানের ভান্ডারে নতুন কিছু গান প্রতিষ্ঠা করা। কিছুটা হয়তো পেরেছি। অনেকটা পথ বাকি। বাংলা গান শুধু দেশে নয়, দেশের বাইরেও এগিয়ে নেওয়ার স্বপ্ন।’
বর্তমান লাইন–আপ
পাভেল আরীন (ড্রামস, মিউজিক প্রডিউসার), রায়হান পারভেজ প্রান্ত (গিটার, ম্যান্ডোলিন, সেতার, ইউকেলেলে), ইশমামুল ফরহাদ (বেজ গিটার), দিব্য নাসের (লিড গিটার), ইয়ার হোসেন (হারমোনিয়াম, কিবোর্ড, ভায়োলিন, ভোকাল), ফায়েজ সাগর (শব্দ প্রকৌশলী), শারমীন সুলতানা সুমী (গীতিকার, সুরকার, সংগীতপরিচালক ও ভোকাল)।