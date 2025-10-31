‘বয়স বাড়ছে, বুঝে ফেলি কে মিথ্যা বলে’—ফেসবুকে আঁখি আলমগীর

‘বয়স বাড়ছে, বুঝে ফেলি কে মিথ্যা বলে’—ফেসবুকে আঁখি আলমগীর
মাসখানেক হলো ‘প্রেম ব্যাপারী’ শিরোনামে নতুন একটি গান প্রকাশিত হয়েছে আঁখি আলমগীরের কণ্ঠে। দ্বৈত কণ্ঠের গানটিতে আঁখির সহশিল্পী পুলক অধিকারী। টুকটাক ব্যস্ত আছেন স্টেজ শো নিয়েও। বিনোদন অঙ্গনের বিভিন্ন আড্ডায়ও তাঁর উপস্থিতি দেখা যায়। এর মধ্যে হঠাৎ আজ শুক্রবার সকালে ফেসবুকে একটি পোস্ট দিয়ে আঁখি লিখেছেন, তিনি খুব বিরক্ত। তিনি রেগে আছেন এবং বিরক্ত।
আঁখি আলমগীরের এমন পোস্টে ভক্ত-শুভাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যে চলছে আলোচনা। কেউ কেউ মনে করছেন, আঁখির এই ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে নিজের মানসিক ক্লান্তি, আশপাশের মানুষের ভণ্ডামি ও মিথ্যাচারের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করেছেন তিনি। ফেসবুক পোস্টে আঁখি লিখেছেন, ‘আমি খুব রাগ এবং বিরক্ত। রাগ; কারণ, আশপাশের কিছু মানুষের নাটক আর অভিনয় দেখে ক্লান্ত। কী সুন্দর সবাইকে বোকা ভেবে, অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসে অন্ধ হয়ে তারা কত গল্প ফাঁদে, নাটক করে, অভিনয় করে...মুক্তি চাই ভণ্ডামি থেকে। মুক্তি চাই এই স্মেল থেকে। একটা নীরব, স্বাধীন, শান্তিপূর্ণ জীবন চাই এখন।’
আঁখি নিজের প্রতি বিরক্তির কথাও জানিয়েছেন। লিখেছেন, ‘বিরক্ত নিজের ওপর। এত কিছু তো না বুঝলেও হতো। আগে তো শুনে, দেখে সব বুঝে যেতাম। বয়স আর অভিজ্ঞতার কারণে ইদানীং রাগ, হিংসা বা মিথ্যা—এগুলো স্মেল করতে পারি, অনুভব করতে পারি।’ পোস্টের শেষে তিনি উল্লেখ করেছেন, ‘বিশ্বাস করো, তোমার কল্পনার চেয়েও বেশি পাওয়ার যোগ্য আমি।’
আঁখি তাঁর এ ফেসবুক পোস্ট কাদের উদ্দেশে লিখেছেন, সে ব্যাপারে কিছুই স্পষ্ট করেননি। তবে কেউ কেউ বলছেন, এই কয়েকটি বাক্যে যেন ফুটে উঠেছে আঁখি আলমগীরের ভেতরের ক্লান্তি ও শান্তি খোঁজার আকুতি। দীর্ঘ সংগীতজীবনে অসংখ্য জনপ্রিয় গান উপহার দিয়েছেন তিনি। একসময় ছিলেন চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় শিশুশিল্পী—‘ভাত দে’ সিনেমায় অভিনয়ের জন্য পেয়েছিলেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারও। পরে গানে মনোযোগী হন। অডিও অ্যালবাম, চলচ্চিত্রের গান আর স্টেজ পারফরম্যান্স—সব জায়গাতেই তাঁর উপস্থিতি দারুণ প্রাণবন্ত।