‘গোপন’ সফরে ঢাকায় একের পর এক আতিফের প্রাইভেট শো

বিনোদন প্রতিবেদক
ঢাকা
‘দ্য ফাইনাল নোট’ শিরোনামের কনসার্টে আতিফ আসলামছবি: ফেসবুক

গত এক মাসে ঢাকায় বাতিল হয়েছে একের পর এক কনসার্ট। পাকিস্তানের আজমত আলী থেকে ভারতের অনুব জৈন, পাকিস্তানি জাল ব্যান্ড থেকে কাবিশ, সবশেষ এ তালিকায় নাম ওঠে আতিফ আসলামের। ১৩ ডিসেম্বর ঢাকায় পারফর্ম করার কথা থাকলেও নিরাপত্তাজনিত ছাড়পত্র পায়নি আয়োজক প্রতিষ্ঠান। তাই বাতিল হয় কনসার্টটি। কনসার্ট বাতিল হলেও ঢাকা সফর বাতিল হয়নি আতিফের। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে জানা গেছে, ঢাকায় একের পর এক প্রাইভেট কনসার্ট করছেন আতিফ। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর পারফর্ম করার কথা রয়েছে।

‘দ্য ফাইনাল নোট’ শিরোনামের কনসার্টে আতিফ আসলাম
‘মিউজিক বিয়ন্ড বাউন্ডারিস’ শিরোনামের কনসার্টটি শুরু হবে বিকেল চারটায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠের এ আয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারী ও অ্যালামনাইরা অংশ নিতে পারবেন।
এর আগে ১৫ ডিসেম্বর ঢাকার একটি ক্লাবে প্রাইভেট শোতে পারফর্ম করেন আতিফ। ‘দ্য ফাইনাল নোট: আতিফ আসলাম’ শিরোনামের এ কনসার্টের ছবি ভিডিও ঘুরছে ফেসবুকে। গতকাল ১৭ ডিসেম্বরও আরেকটি প্রাইভেট শোতে পাকিস্তানের জনপ্রিয় এই গায়কের পারফর্ম করার কথা শোনা গেছে।

১৩ ডিসেম্বর আতিফের কনসার্টের আয়োজন করেছিল ‘মেইন স্টেজ ইনক’ নামের একটি প্রতিষ্ঠান। সহ-আয়োজক হিসেবে ছিল ‘স্পিরিট অব জুলাই’। পূর্বাচলের চায়না-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে (সিবিএফসি) কনসার্টের আয়োজনের কথা ছিল।
আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, কনসার্টের মোট মুনাফার ৪০ শতাংশ অর্থ প্রদান করা হবে জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনে। এই অর্থ জুলাই আন্দোলনে শহীদ ও আহত ব্যক্তিদের পরিবারকে দীর্ঘ মেয়াদে সহায়তায় ব্যয় করা হবে। আতিফ আসলাম ছাড়াও সংগীত পরিচালক ও প্রযোজক ফুয়াদ, নেমেসিস ব্যান্ডসহ দেশের আরও শিল্পীদের এই কনসার্টে পারফর্ম করার কথা ছিল।

আতিফ আসলাম কেন এত জনপ্রিয়

কনসার্টটি বাতিলের পর বাংলাদেশি ভক্তদের উদ্দেশে দুঃখ প্রকাশ করে এক ফেসবুক পোস্টে আতিফ লিখেছেন, ‘প্রিয় বাংলাদেশি ভক্তরা, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে ১৩ ডিসেম্বর ঢাকায় নির্ধারিত কনসার্টে আমরা পারফর্ম করছি না। এর কারণ হলো কনসার্টের আয়োজক ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় স্থানীয় অনুমতি, নিরাপত্তা ছাড়পত্র ও লজিস্টিকস (সরঞ্জাম/ব্যবস্থাপনা) বিষয়গুলো ঠিক করতে পারেনি।’

