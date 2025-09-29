হাসতে ভুলে যাওয়া মানুষকে হাসাতে রনির ‘স্কুল অব কমেডি’

হাসতে ভুলে যাওয়া মানুষকে হাসাতে রনির ‘স্কুল অব কমেডি’
মীরাক্কেল আক্কেল চ্যালেঞ্জার্স দিয়ে স্ট্যান্ডআপ কমেডিয়ান হিসেবে আলোচনায় আসেন আবু হেনা রনি। এরপর কেটে গেছে ১৪ বছর। স্ট্যান্ডআপ কমেডির পাশাপাশি নাটক–চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেছেন রনি। এবার নতুন উদ্যোগ নিয়ে আসছেন রনি।
স্ট্যান্ডআপ কমেডিতে আগ্রহী ব্যক্তিদের জন্য চালু করছেন নতুন প্রতিষ্ঠান স্কুল অব কমেডি। প্রতিষ্ঠানটির স্লোগান হবে ‘এখানে উচিত শিক্ষা দেওয়া হয়’। আগামী ৫ অক্টোবর শিক্ষক দিবসে ঢাকায় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের জাহেদ হাসান মিলনায়তনে যাত্রা শুরু করবে রনির নতুন এ উদ্যেগ।
উদ্বোধন করবেন উন্মাদ সম্পাদক আহসান হাবীব। আবু হেনা রনি বলেন, ‘আমরা হাসতে ভুলে যাচ্ছি প্রতিদিন। এ ভুল শোধরাতে বাংলাদেশে আসছে স্কুল অব কমেডি।’
স্ট্যান্ডআপ কমেডি শো হিসেবে শুরু হলেও ভবিষ্যতে প্ল্যাটফর্মটি সব ক্ষেত্রে হাসির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরার কাজ করবে বলে বিশ্বাস করেন শোটির মূল কারিগর আবু হেনা রনি। প্রথম ক্লাসে থাকবেন রনি।