‘আই লুক সো হট’—৪৫–এ স্বস্তিকার নিজেকে উদ্যাপন
বয়সকে লুকিয়ে নয়; বরং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বহন করতেই ভালোবাসেন স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়। আজ তাঁর জন্মদিন। ১৯৮০ সালের এই দিনে জন্ম নেওয়া অভিনেত্রী পূর্ণ করলেন ৪৫ বছর। স্পষ্টবাদী মন্তব্য, সাহসী অবস্থান আর নিজস্ব স্টাইলের জন্য তিনি বরাবরই আলোচনায়। জন্মদিনে নিজেকেই লেখা শুভেচ্ছাবার্তায় স্বস্তিকা তুলে ধরেছেন অভিজ্ঞতা, আত্মগ্রহণ আর নিজের সঙ্গে নিজের বন্ধুত্বের কথা। ছবিতে ছবিতে জেনে নেওয়া যাক স্বস্তিকা সম্পর্কে কিছু তথ্য।
১ / ১৪
২ / ১৪
৩ / ১৪
৪ / ১৪
৫ / ১৪
৬ / ১৪
৭ / ১৪
৮ / ১৪
৯ / ১৪
১০ / ১৪
১১ / ১৪
১২ / ১৪
১৩ / ১৪
১৪ / ১৪