‘আই লুক সো হট’—৪৫–এ স্বস্তিকার নিজেকে উদ্‌যাপন

বয়সকে লুকিয়ে নয়; বরং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বহন করতেই ভালোবাসেন স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়। আজ তাঁর জন্মদিন। ১৯৮০ সালের এই দিনে জন্ম নেওয়া অভিনেত্রী পূর্ণ করলেন ৪৫ বছর। স্পষ্টবাদী মন্তব্য, সাহসী অবস্থান আর নিজস্ব স্টাইলের জন্য তিনি বরাবরই আলোচনায়। জন্মদিনে নিজেকেই লেখা শুভেচ্ছাবার্তায় স্বস্তিকা তুলে ধরেছেন অভিজ্ঞতা, আত্মগ্রহণ আর নিজের সঙ্গে নিজের বন্ধুত্বের কথা। ছবিতে ছবিতে জেনে নেওয়া যাক স্বস্তিকা সম্পর্কে কিছু তথ্য।
বয়স নিয়ে কোনো রাখঢাক নেই স্বস্তিকার। কিছুদিন আগে পোস্ট করা এই ছবিতে বিভিন্ন পানীয়র গ্লাসের সামনে দাঁড়িয়ে অভিনেত্রী লিখেছিলেন, ‘ওহ্‌, আমার বয়স ৪৪। আই লুক সো হট।’ বয়সকে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই উদ্‌যাপন করতে ভালোবাসেন তিনি
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে স্বস্তিকার ছবি মানেই নানা মন্তব্য। সে প্রসঙ্গেই এক পোস্টে তিনি লিখেছেন, ‘যা-ই করি বা না করি, কিছু ছাগল বক্তব্য রাখবেই রাখবে।’ ট্রলকে পাত্তা না দিয়ে নিজের মতো করেই কথা বলেন অভিনেত্রী
বয়স নিয়ে কটাক্ষের জবাবে স্বস্তিকার স্পষ্ট ভাষা আরও পরিষ্কার হয় এই লেখায়, ‘জেঠুমার্কা লোকজন এসে আমাকে বুড়ি বলবে। যারা কচি বয়সে নির্লজ্জ, তারা বুড়ি হয়েও নির্লজ্জ থাকবে।’
নতুন পোস্টে ট্রলকারীদের ব্যঙ্গ করতেও ছাড়েননি স্বস্তিকা। লিখেছেন, ‘আমি আর এদের ট্রল বলে সম্মান দিতে চাই না। এ রকম এন্টারটেইনমেন্ট আর কোথাও পাওয়া যায় না।’ সমালোচনাকে তিনি দেখেন বিনোদনের চোখেই
এই ছবিগুলোর সঙ্গে স্বস্তিকা জানান, দারুণ জুস খেয়েছেন বলেই ভক্তদের সঙ্গে মুহূর্তগুলো ভাগ করে নিয়েছেন। ছোট্ট এ মন্তব্যেও ধরা পড়ে তাঁর স্বাভাবিক, নির্ভার মনোভাব
জন্মদিনের আগে নিজের বয়সকে বিদায় জানাতেও ছিলেন স্বস্তিকার মতোই সরল ও স্পষ্ট। লিখেছিলেন, ‘শেষ দুই মিনিট ৪৪ পূর্ণ হতে।’
নিজেকেই লেখা জন্মদিনের বার্তায় স্বস্তিকা বলেছেন অভিজ্ঞতার কথা, ‘তুমি দেখছ ক্লান্ত চোখ, আর আমি দেখছি অভিজ্ঞতা।’ বয়সের সঙ্গে পাওয়া আত্মবিশ্বাসই তাঁর কাছে সবচেয়ে বড় অর্জন
ডার্ক সার্কেল কিংবা বলিরেখা—এগুলো লুকোনোর নয়; বরং জীবনের অর্জন বলেই মনে করেন স্বস্তিকা। সোশ্যাল মিডিয়ায় বারবার সে কথাই তুলে ধরেছেন তিনি
সমালোচনা আর ট্রলকে পাত্তা না দিয়ে নিজের ছন্দেই এগিয়ে চলার বার্তা দেন স্বস্তিকা। ৪৫-এ দাঁড়িয়েও তিনি স্পষ্ট, আত্মবিশ্বাসী ও নির্ভার
বাবার সঙ্গে অভিনেত্রী
জন্মদিনের প্রাক্কালে লেখা ‘শেষ দুই মিনিট ৪৪ পূর্ণ হতে’—এই ছোট্ট বাক্যেই ধরা পড়ে সময় ও বয়সের সঙ্গে স্বস্তিকার সহজ সম্পর্ক
বাংলাদেশের অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরীর সঙ্গে
নো মেকআপ লুক, কাঁচা-পাকা চুল আর বড় ফ্রেমের চশমা—জন্মদিনে স্বস্তিকার এই ছবি অনেকের কাছে হয়ে ওঠে বয়সকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করার বার্তা
নিজেকে তিনি দেখেন একজন শিল্পী, মা ও বন্ধুর সম্মিলিত পরিচয়ে। জন্মদিনের লেখায় সেই তিন সত্তার কথাই মনে করিয়ে দিয়েছেন অভিনেত্রী
