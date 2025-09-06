ইধিকা এবার আর পারলেন না
পশ্চিমবঙ্গের অভিনেত্রী ইধিকা পাল বাংলাদেশের দর্শকদের কাছেও পরিচিত। কারণটা আর কিছুই নয়, বাংলাদেশের সিনেমা দিয়েই যে বড় পর্দায় অভিষেক হয়েছে তাঁর। হিমেল আশরাফের ‘প্রিয়তমা’ সিনেমায় শাকিব খানের সঙ্গে তাঁর জুটি হিট; রাতারাতি দুই বাংলায় পরিচিতি পান। চলতি বছরের ঈদে দ্বিতীয়বারের মতো শাকিবের জুটি হন ইধিকা। মেহেদি হাসানের সেই সিনেমা ‘বরবাদ’ও ছিল আলোচনায়। তবে এবার অন্য রকম অভিজ্ঞতা হলো অভিনেত্রীর।
শাকিবের সঙ্গে ‘প্রিয়তমা’ ও ‘বরবাদ’-এর মাঝখানো গত বছর দেবের বিপরীতে ‘খাদান’ সিনেমায় দেখা যায় তাঁকে। সেটি ছিল কলকাতায় তাঁর প্রথম সিনেমা। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে মুক্তির পর সে সিনেমাও ব্যাপক ব্যবসায়িক সাফল্য পায়। টানা তিন সিনেমার বক্স অফিস সাফল্যের পর অনেকে ধরেই নিয়েছিলেন, ইধিকা মানেই হিট। কিন্তু সম্প্রতি মুক্তি পাওয়া ‘বহুরূপ’ সিনেমা বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়ায় ফ্লপের স্বাদ নিতে হচ্ছে অভিনেত্রীকে।
‘বহুরূপ’ সিনেমায় ইধিকাকে দেখা গেছে সোহম চক্রবর্তীর বিপরীতে। মুক্তির আগে সিনেমার টিজার ও ট্রেলার সাড়া ফেলেছিল, কিন্তু মুক্তির পর আলোচনায় আসতে পারেনি ‘বহুরূপ’। সমালোচকদের মত, দুর্বল চিত্রনাট্য ও পরিচালনাই এর কারণ।
বক্স অফিসেও একই অবস্থা। মুক্তির পর এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও ছবিটির আয় কোটির অঙ্ক ছুঁতে পারেনি। গতকাল শুক্রবার পর্যন্ত আয় করেছে মাত্র ৭৬ লাখ রুপি।
কী নিয়ে ‘বহুরূপ’
শহরে একের পর এক খুন হচ্ছে, যার কিনারা করতে পারছে না পুলিশ। কখনো রাস্তার ধারে মুণ্ডু কাটা শরীর, কখনো আবার পড়ে রয়েছে নারীর মৃতদেহ। কখনো আবার হচ্ছে শিশুমৃত্যু। কিন্তু এতগুলো মৃত্যুর পেছনে একটাই যোগসূত্র রয়েছে, সেটি হলো কবিতা। কবিতার আড়ালে ধাঁধা লিখে একের পর এক মানুষকে কে খুন করছে?
এমন গল্প নিয়ে নির্মিত সিনেমায় সাতটি লুকে দেখা গেছে সোহমকে। আকাশ মালাকারের পরিচালনায় সিনেমায় সোহম ও ইধিকা ছাড়া অভিনয় করবেন লোকনাথ দে, কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও দেবলীনা দত্ত।
ইধিকার ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ
প্রথমবার ব্যর্থতার স্বাদ পেলেও ইধিকার সামনে সুযোগ আছে দ্রুতই ঘুরে দাঁড়ানোর। কারণ, দুর্গাপূজায় মুক্তি পাবে বহুল প্রতীক্ষিত সিনেমা ‘রঘু ডাকাত’। ধ্রুব ব্যানার্জি পরিচালিত ছবিটিতে আবারও দেবের সঙ্গে দেখা যাবে ইধিকাকে।
এ ছাড়া শিগগিরই ‘প্রজাপ্রতি ২’ সিনেমার কাজ শুরু করবেন তিনি। শাকিব খানের বিপরীতে আরও একটি বাংলাদেশি সিনেমাতেও দেখা যেতে পারে ইধিকাকে; সেটার আনুষ্ঠানিকভাবে এখনো ঘোষণা আসেনি।
