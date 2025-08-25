টালিউড

কুকুরের চেয়েও কম পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন রুদ্রনীল

রুদ্রনীল ঘোষ। অভিনেতার ফেসবুক থেকে

পশ্চিমবঙ্গের আলোচিত অভিনেতাদের একজন রুদ্রনীল ঘোষ। সর্বশেষ কৌশিক গাঙ্গুলির ‘ধূমকেতু’ সিনেমায় তাঁর অভিনয় প্রশংসিত হয়েছে। তবে এ অবস্থানে পৌঁছানো রুদ্রনীলের জন্য সহজ ছিল না; যেতে হয়েছে নানা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। সম্প্রতি এক পডকাস্টে সেই অভিজ্ঞতার কথাই জানিয়েছেন তিনি। রুদ্রনীল বলেন, একবার নাকি তাঁকে একটি কুকুরের চেয়েও কম টাকা পারিশ্রমিক হিসেবে দেওয়া হয়েছিল।

‘সঙ্গে সঙ্গীতা’ নামে একটি পডকাস্টে রুদ্রনীল এ প্রসঙ্গে বলেন, ‘আমার জীবনে প্রচুর স্ট্রাগল আছে। একটা সময় কাঞ্চন সেলুনে চুল কাটার কাজ করত। আমি মাছের ওষুধ বিক্রি করতাম। আমার প্রথম কলকাতা দেখা ওই কারণেই। তার আগে হাওড়া থেকে কাজ করতে আসতাম। সেই সময় দ্বিতীয় হুগলী সেতু, নবান্ন—এসব সবে তৈরি হয়েছে। তখন দ্বিতীয় হুগলী সেতু দিয়ে কেবল বড়লোকদের প্রাইভেট গাড়ি আসার অনুমতি ছিল। সেই সময় আমার ট্যাক্সিতে ওঠার টাকাও ছিল না।’

তিনি বলেন, ‘আমি অভিনয় করে পেয়েছিলাম ১৫০ রুপি। আমার সঙ্গে তখন পোষ্যরাও কাজ করতে পারত। সেই সময় একটা অ্যালসেশিয়ান কুকুর আমার সঙ্গে কাজ করেছিল। তার মালিককে দেখি ৭০০ রুপি পারিশ্রমিক দেওয়া হচ্ছে। সেই সময় আমার সঙ্গে আরেক অভিনেতাও ছিলেন, তিনি আমাকে বলেছিলেন, “আমরা কি কুকুরের অধম? দেখ, কুকুরের পেমেন্ট বেশি।”হ্যাঁ, কষ্ট হতো। এটা নিয়ম। তারপর ভাঙতে হয়েছে। তারপর ইন্ডাস্ট্রির নিয়ম ছিল, ফরসা না হলে অভিনেতা নয়। ফরসা ও লম্বা হলে দারুণ অভিনেতা।’

এরপর রুদ্রনীল রাজ চক্রবর্তীর কথাও ভাগ করে নেন। অভিনেতা বলেন, ‘কোনো শুটিং থেকে বিস্কুটের প্যাকেট দেওয়া হলে খেতাম না। বাড়ি নিয়ে আসতাম। যাতে খিদে পেলে ভাগ করে খেতে পারি। রাজ এসেছিল অভিনেতা হতে। তারপর ধীরে ধীরে পরিচালনার প্রতি টান তৈরি হয়। তারপর কাজ শেখে, তারপর আজকের সফল রাজ চক্রবর্তী হয়ে উঠেছে ঈশ্বরের আশীর্বাদে, মানুষের ভালোবাসায়। কিন্তু আমাদের লড়াইয়ের সময় আমরা ঘুম থেকে উঠতাম সাড়ে ১১টার সময়। সকালে ঘুম থেকে উঠলে জলখাবার, তারপর দুপুরের খাবারের খরচ। যদি সাড়ে ১১টায় ঘুম থেকে উঠি, তাহলে দুটো খাবার বেঁচে গিয়ে একটা খাবার হয়ে যাবে। কারণ, পয়সা নেই। আমি আর রাজ আসলে একটা থালাতেই ভাত খেতাম। আমরা এক থালার বন্ধু।’

গত বছর অমিত রবীন্দ্রনাথ শর্মার হিন্দি সিনেমা ‘ময়দান’-এ রুদ্রনীলের অভিনয় প্রশংসিত হয়। সামনে আরও বেশ কয়েকটি প্রকল্পে দেখা যাবে তাঁকে।

