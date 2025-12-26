বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে নায়িকা

বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে নায়িকা
ভারতের পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বড় চমক! আজ শুক্রবার সকালে জানা যায়, গত বিধানসভা ভোটে বিজেপির প্রার্থী হওয়া এক চিত্রনায়িকা এবার তৃণমূলে যোগ দিতে চলেছেন।
গুঞ্জন সত্যি করে বেলা বাড়তেই তৃণমূল ভবনের পথে রওনা দিলেন পার্নো মিত্র। খবর, মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের হাত ধরে তৃণমূলে যোগ দিচ্ছেন অভিনেত্রী। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বরাহনগর কেন্দ্রে বিজেপির হয়ে ভোটে লড়েছিলেন পার্নো। খবর সংবাদ প্রতিদিনের
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক তৃণমূল–ঘনিষ্ঠ এক রাজনীতিবিদ আনন্দবাজার পত্রিকাকেও খবরটি নিশ্চিত করেছেন। মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে আজ স্থানীয় সময় দুপুর ১২টা নাগাদ তৃণমূল ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দেবেন অভিনেত্রী। কেন বিধানসভা নির্বাচনের আগে দলবদলের সিদ্ধান্ত নিলেন পার্নো? সবিস্তার জানতে আনন্দবাজার যোগাযোগ করলেও সাড়া দেননি পার্নো।
সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে বিজেপি ছেড়ে অভিনেত্রীর শাসক দলে যোগদান নিয়ে আলোচনা টালিপাড়ায়।
পার্নোর অভিনয়জীবন শুরু ২০০৭ সালে। ছোট পর্দায় রবি ওঝার ‘খেলা’ ধারাবাহিক দিয়ে শুরু। বড় পর্দায় তাঁকে নিয়ে আসেন অঞ্জন দত্ত। ‘রঞ্জনা আমি আর আসব না’ ছবির নায়িকা তিনি।
অভিনেত্রীর ঝুলিতে আছে ‘বেডরুম’, ‘মাছ মিষ্টি অ্যান্ড মোর’, ‘রাজকাহিনী’, ‘আলিনগরের গোলকধাঁধা’, ‘অপুর পাঁচালি’, ‘অঙ্ক কী কঠিন’ ইত্যাদি ছবি।
২০১৯ সালে বিজেপিতে যোগ দেন পার্নো। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বরাহনগর নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে তাঁকে প্রার্থী করা হয়েছিল।
ওই বছরে বিজেপি বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করেছিল পায়েল সরকার, শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়, তনুশ্রী চক্রবর্তীর মতো একাধিক তারকাকে। ওই নির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থী তাপস রায়ের কাছে পরাজিত হন পার্নো।