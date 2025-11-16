টালিউড

দেশের প্রথম নারী এভারেস্টজয়ী নিশাত মজুমদারের জয়ের গল্প আসছে

‘সামিট ইজ আ ওমেন’–এর পোস্টার থেকে

২০১০ সাল থেকে ৪০টির বেশি দেশের সঙ্গে বাংলাদেশেও হয় মাউন্টেন ফেস্টিভ্যাল। ২১ নভেম্বর রাজধানীর আগারগাঁওয়ের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে বসবে এবারের আসর। উৎসবে প্রিমিয়ার হবে বাংলাদেশের প্রথম নারী এভারেস্টজয়ী নিশাত মজুমদারের ওপর নির্মিত তথ্যচিত্র ‘সামিট ইজ আ ওমেন’। তথ্যচিত্রটি নির্মাণ করেছেন মুনতাসির মামুন। এ ছাড়া উৎসবে কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রিয়া, স্পেন ও ফ্রান্সের ৭টি চলচ্চিত্র দেখানো হবে।

প্রথম বাংলাদেশি নারী হিসেবে নিশাত মজুমদারের এভারেস্ট জয় সহজ ছিল না। এ জন্য নিতে হয়েছে দীর্ঘ প্রস্তুতি, যাওয়ার পর নানা শারীরিক ও মানসিক বাধা টপকে এভারেস্টের শীর্ষে আরোহণ করেছেন নিশাত। নির্মাতা জানান, ১৩ মিনিট ৫ সেকেন্ড দৈর্ঘ্যের ‘সামিট ইজ আ ওমেন’-এ উঠে আসবে সেই গল্প।

‘সামিট ইজ আ ওমেন’–এর পোস্টার। নির্মাতার সৌজন্যে

১৯৭৫ সালে কানাডার আলবার্টা প্রদেশের ছোট শহর ব্যানফেতে একটি চলচ্চিত্র উৎসবের পরিকল্পনা করেন কানাডার তিন পর্বতারোহী ও শিক্ষাবিদ জন অ্যামাট, চিক স্কট ও ইভলিন মুরহাউস। পরের বছর থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে এ উৎসব যাত্রা শুরু করে। পাহাড়, প্রকৃতি, অভিযাত্রা ও সংস্কৃতি নিয়ে তৈরি সেরা চলচ্চিত্রগুলো দেখানোর উদ্দেশ্যে উৎসবটি শুরু হলেও অল্প সময়ের মধ্যেই এটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় ও মর্যাদাপূর্ণ মাউন্টেন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে পরিণত হয়।

১৯৮০-এর দশকে উৎসবটি শুধু ব্যানফে সীমিত না থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যাত্রা শুরু করে। ৪০টির বেশি দেশে, শত শত শহরে হয় এই উৎসব—যেখানে লক্ষাধিক মানুষ প্রতিবছর দুঃসাহসিকতা, অনুসন্ধান, প্রকৃতি সংরক্ষণ ও মানসিক দৃঢ়তার গল্পগুলো উপভোগ করেন।
২০১০ সাল থেকে কেওক্রাডং বাংলাদেশের উদ্যোগে দেশেও উৎসবটি হচ্ছে।

