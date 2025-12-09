বাথটাবের ছবিতে ভাইরাল, প্রশংসা–কটাক্ষ দুটোই মিলছে শ্রাবন্তীর
টালিউডের আলোচিত ও জনপ্রিয় অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়—কাজের পাশাপাশি ব্যক্তিজীবন নিয়েও যাঁকে ঘিরে চর্চার কমতি নেই। এবার আলোচনা তৈরি করেছে তাঁর নতুন একটি ইনস্টাগ্রাম পোস্ট। বাথটাবে তোলা সেই ছবিকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে প্রশংসা যেমন, তেমনি কটাক্ষও।
আজ মঙ্গলবার নিজের ইনস্টাগ্রামে একটি ছবি শেয়ার করেন শ্রাবন্তী। ছবিতে দেখা যায়, সাবানের ফেনায় ঢাকা বাথটাবে বসে আছেন তিনি। চোখ বুজে পরিচিত মৃদু হাসিতে ধরা দিয়েছেন অভিনেত্রী। পরনে সোনালি রঙের বিকিনি। ছবির ক্যাপশনে শ্রাবন্তী লিখেছেন, ‘নিজেকে সিক্ত রাখতে থাকুন।’
ছবি প্রকাশের পরই মন্তব্যের ঘর ভরে ওঠে। অনেকেই প্রশংসায় ভাসিয়েছেন অভিনেত্রীকে। কেউ লিখেছেন, ‘দারুণ চোখের ভাষা’, কেউ আবার আগুনের ইমোজি দিয়ে তাঁর লুকের প্রশংসা করেছেন। তবে নেট–দুনিয়ায় সমালোচনাও এসেছে। একজন মন্তব্য করেন, ‘ঠান্ডায় এত স্নান কেন দেখাচ্ছেন?’ আরেকজন কটাক্ষ করে লেখেন, ‘বুড়ি হয়ে আর কত…’।
এর আগেও শ্রাবন্তী নানা কারণে ট্রলের মুখে পড়েছেন। ব্যক্তিজীবনের সিদ্ধান্ত থেকে শুরু করে পোশাক কিংবা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পোস্ট—প্রায় সবকিছুতেই প্রশ্ন উঠে আসে তাঁকে ঘিরে। তিনটি বিয়ে ভেঙে যাওয়ার গল্পও বহুবার আলোচনায় এসেছে। কিন্তু সমালোচনা সত্ত্বেও নিজের কাজ ও ব্যক্তিজীবনকে আলাদা রেখে এগিয়ে চলেছেন তিনি।
অল্প বয়সেই সিনেমায় পথচলা শুরু শ্রাবন্তীর। স্কুলে পড়ার সময় ‘চ্যাম্পিয়ন’ ছবির মধ্য দিয়ে নায়িকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন তিনি। সেই ছবির সাফল্যে রাতারাতি জনপ্রিয়তা পান। ব্যক্তিজীবনের টানাপোড়েনের মধ্যেও ছেলেকে একা হাতে বড় করেছেন এই অভিনেত্রী। একসময় সন্তানের জন্য কাজ থেকেও বিরতি নিয়েছিলেন।
ক্যারিয়ারের দিক থেকে শ্রাবন্তী এখনো সক্রিয়।
চলতি বছরের দুর্গাপূজায় মুক্তি পেয়েছে তাঁর আলোচিত ছবি ‘দেবী চৌধুরানী’। ছবিটিতে তাঁর সঙ্গে অভিনয় করেছেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, দর্শনা বণিক, অর্জুন চক্রবর্তী, কিঞ্জল নন্দা ও সব্যসাচী চক্রবর্তী। নানা চড়াই–উতরাই পেরিয়েও শ্রাবন্তী যে নিজের ছন্দেই পথ চলছেন, সেটাই যেন বারবার চোখে পড়ছে।