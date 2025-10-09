মা হয়ে বটগাছের মতন ছায়া দিয়েছি, মেয়েকে নিয়ে স্বস্তিকা

মা হয়ে বটগাছের মতন ছায়া দিয়েছি, মেয়েকে নিয়ে স্বস্তিকা
পশ্চিমবঙ্গের অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখার্জি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সক্রিয়। কাজের খবর থেকে নিজের দিনযাপনের গল্প ভাগ করে নেন অনুরাগীদের সঙ্গে। গতকাল বুধবার রাতে মেয়ে মানিকে নিয়ে আবেগঘন এক পোস্ট দিয়েছেন অভিনেত্রী।
মেয়েকে নিয়ে স্মৃতিচারণা করে স্বস্তিকা লিখেছেন, ‘কত ছোট তখন আমরা মা–মেয়ে দুজনেই। আমি কাজ এর সূত্রে যেখানেই যেতাম, ছানার স্কুল ছুটি থাকলে সেও মায়ের সঙ্গে ড্যাং ড্যাং করতে রাজি। আমার ঠিক মনে পড়ে না, মানি একটু বড় হওয়ার পর আমি ওকে ছাড়া তেমন একটা কোথাও গেছি বলে। মানির সবচেয়ে প্রিয় জায়গা ছিল ইংল্যান্ড। এত জায়গায় গেছে বেড়াতে কিন্তু যুক্তরাজ্যে গেলেই বলত, মা এখানে আমি একদিন পড়াশোনা করতে আসব। তারপর চাকরি করব। তুমি এখানে এসে আমার কাছে থাকবে। তুমি তো তখন বুড়ি হয়ে যাবে, একা একা তো থাকতে পারবে না।’
মা-মেয়ের ঘোরাঘুরি নিয়ে স্বস্তিকা আরও লিখেছেন, ‘আমাদের দুজনেরই মিউজিয়াম, ইউনিভার্সিটি, কলেজ এসব ঘুরে দেখার শখ। টুরিস্টরা বেড়াতে গেলে বেশির ভাগ সময়ে সাইট সিইং, খাওয়াদাওয়া, কেনাকাটা এসবকে গুরুত্ব দেয়। আমরা দুজন গন্তব্যস্থলে পৌঁছে সেখানকার মানুষদের সঙ্গে গপ্প করে ওরা কোথায় ঘুরতে যায় ওদের দেশে সেগুলো খুঁজে বের করে সেখানে গেছি। বাসস্ট্যান্ডে অপেক্ষায় থাকা লোকালদের জিগেস করে এমন সব জায়গা আবিষ্কার করেছি ভাবার বাইরে। একটা গোটা দিন কলেজপাড়ায় ঘুরে বেরিয়েছি আর নিজেকে বলেছি, দেশে ফিরে আরও অনেক মন দিয়ে কাজ করতে হবে, সন্তানের যেখানে পড়ার ইচ্ছে সেটা যেন মা হয়ে পূরণ করতে পারি।’
স্বস্তিকার মেয়ে মানি মনোবিজ্ঞানে এমএসসি করে এখন কার্ডিফ থেকে লন্ডনে পাড়ি দিয়েছেন। পড়াশোনায় ভালো ফল করে বিশ্বের বড় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছেন। মনের মতন একটি চাকরি পেয়েছেন। মেয়ের নতুন যাত্রা নিয়ে আবেগাপ্লুত স্বস্তিকা লিখেছেন, ‘খালি বাড়ি আসার সময়টা বের করে ফেললেই হবে। সন্তানেরা যা হওয়ার স্বপ্ন দেখে তার দিকে গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে যেতে দেখাতেই সর্বসুখ। আমার মেয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে আমাকে ধন্যবাদ দিতে এলেই বলি, সব তুমি করেছ মা আমার, বিদেশবিভুঁইয়ে একা থেকেছ, প্রচুর পরীক্ষা দিয়েছ, অনেক খেটেছ। সবটা তোমার প্রাপ্য।
মা হয়ে আমি পেছনে বটগাছের মতন ছায়া দিয়েছি খালি, ওটাই আমার কাজ, আর কিছু করিনি। সন্তানদের স্বপ্ন পূরণ হোক, ওদের জীবনে আলো থাক, আতশবাজি থাক, মায়েরা আশ্রয় হয়ে থাক বটগাছের মতন।’
পোস্টের সঙ্গে মেয়ের সঙ্গে ১৪-১৫ বছর আগে লন্ডনে তোলা একটি স্থিরচিত্রও শেয়ার করেছেন স্বস্তিকা।