চুটিয়ে প্রেম করেছেন অনির্বাণ-সোহিনী

চুটিয়ে প্রেম করেছেন অনির্বাণ-সোহিনী
দুজনেই পশ্চিমবঙ্গের সিনেমার আলোচিত মুখ। কথা হচ্ছে সোহিনী সরকার ও অনির্বাণ ভট্টাচার্যের। ওটিটি প্ল্যাটফর্ম হোক বা বড় পর্দা, বহুবার দর্শক জুটিতে দেখেছেন দুজনকে। ওয়েব সিরিজে ‘ব্যোমকেশ’ অনির্বাণের ‘সত্যবতী’ সোহিনী। অনির্বাণ আর সোহিনী প্রেম করেছেন, এই গুজব অনেকবারই শোনা গেছে। কিন্তু সত্যিটা আসলে কী?
২০১৯ সালের দিকে প্রথমবার দুজনের প্রেমের গুঞ্জন রটেছিল। সেই গুঞ্জনে অবশ্য সিলমোহর দেননি তাঁরা। বরং সোহিনী শুধুই তাঁর ভালো বন্ধু এমনটা বহুবার বলতে শোনা গেছে অনির্বাণকে। কিন্তু সব জল্পনায় পানি ঢেলে সোহিনী এত দিনে স্বীকার করলেন নিজেদের অতীত সম্পর্কের কথা।
বর্তমানে টলিপাড়ায় ‘একঘরে’ অনির্বাণ। তাঁর হাতে কাজ নেই। ফেডারেশন-পরিচালকদের দ্বন্দ্ব ঘিরে তৈরি জটিলতার কারণেই নাকি কাজহারা অনির্বাণ। বন্ধু-সহকর্মী সোহিনীর কাছে এই নিয়ে প্রশ্ন রাখা হয়েছিল টিভি নাইন বাংলার এক সাক্ষাৎকারে। সোহিনী জবাবে বলেন, ‘শুধু ঘনিষ্ঠ নয়, একটা সময় আমাদের সম্পর্কও ছিল।’
অনির্বাণের কাজ থেকে বাদ পড়া প্রসঙ্গে সোহিনী বলেন, ‘এটা হওয়া উচিত ছিল না। কাজের মানুষ কেন কাজ থেকে বাদ পড়বে? এটা হওয়া উচিত নয়। তারপরেও আমার অনেক কিছু বলা উচিত, আবার অনেক কিছু বলা যাবেও না। প্রত্যেকে নিজেদের মতো করে লড়াই করছেন। আমি আমার মতো করছি, আমি নিজের সমস্যাগুলোরই সমাধান করতে পারছি না।’
অভিনেতা-পরিচালক অনির্বাণ দীর্ঘদিন ধরে সম্পর্কে ছিলেন তাঁর বর্তমান স্ত্রী মধুরিমা গোস্বামীর সঙ্গে। সুতরাং অনির্বাণ-সোহিনীর সম্পর্কের টাইমলাইনটা অস্পষ্টই রইল। কারণ, সাক্ষাৎকারে কবে তাঁদের সম্পর্ক ছিল, সেটা স্পষ্ট করেননি সোহিনী। বর্তমানে সংগীতশিল্পী শোভন গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্কে রয়েছেন সোহিনী। ভালোবেসে ২০২৪ সালের ১৫ জুলাই বিয়ে করেন দুজনে। তার আগে অভিনেতা রণজয় বিষ্ণুর সঙ্গে দীর্ঘদিন প্রেম সম্পর্কে ছিলেন সোহিনী। তবে ২০২৩ সালের গোড়ার দিকে সেই সম্পর্কে ইতি টানেন সোহিনী।
অন্যদিকে মাইম শিল্পী মধুরিমা গোস্বামীর সঙ্গে ২০২০ সালের নভেম্বরে বিয়ে করেছিলেন অনির্বাণ। বছর দু-এক আগে দুজনের দাম্পত্যে চিড় ধরার গুঞ্জনও রটেছিল। তবে সেই সব ভুলে আবার এক হন দুজনে।
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা অবলম্বনে