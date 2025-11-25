শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত, সেটে ফিরবেন না নায়িকা

শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত, সেটে ফিরবেন না নায়িকা
রোমান্টিক সিরিয়াল ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’–এ জুটি বেঁধে পরিচিতি পেয়েছেন কলকাতার দুই অভিনয়শিল্পী জিতু কমল ও দিতিপ্রিয়া রায়। তবে দুজনের মধ্যে দ্বন্দ্ব নিয়ে কলকাতায় বেশ চর্চা চলছে।
জিতুর সঙ্গে রোমান্টিক দৃশ্য করবেন না, এমন দাবি তোলেন দিতিপ্রিয়া। এর পর থেকেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার ঝড় তুলেছে।
বিষয়টি নিয়ে চর্চার মধ্যে ধারাবাহিকটি থেকে সরে দাঁড়ালেন দিতিপ্রিয়া রায়। আজ সোমবার দুপুরে কলকাতার আর্টিস্ট ফোরামকে এক ই–মেইলে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানান ছোট পর্দার এই অভিনেত্রী।
ই–মেইলে দিতিপ্রিয়া লিখেছেন, তিনি শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। ফলে সেটে আর ফিরতে পারবেন না। আর্টিস্ট ফোরাম জানিয়েছে, এ বিষয়ে তারা কোনো রকম হস্তক্ষেপ করাকে অনৈতিক বলে মনে করে।
গত শনিবার আর্টিস্ট ফোরাম নায়ক-নায়িকার ঝামেলা মেটাতে একটি বৈঠক করে। বৈঠকে হাজির ছিলেন জিতু-দিতিপ্রিয়াসহ চ্যানেল ও প্রযোজনা সংস্থার প্রতিনিধিরা।
বৈঠকে দিতিপ্রিয়া জানান, তিনি আর এই ধারাবাহিকে কাজ করতে চান না। টেকনিশিয়ানসহ বাকিদের স্বার্থের কথা ভেবে দিতিপ্রিয়াকে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আবেদন জানানো হয়েছিল, তবে সায় দেননি অভিনেত্রী।
দিতিপ্রিয়ার সিদ্ধান্তের বিষয়টি চ্যানেল ও প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানকে জানিয়েছে আর্টিস্ট ফোরাম। ফোরাম বলছে, বিষয়টি নিয়ে চ্যানেল ও প্রোডাকশন হাউস সিদ্ধান্ত নেবে।
প্রশ্ন উঠেছে, দিতিপ্রিয়া সরে দাঁড়ালে সিরিয়ালটির কী হবে? ‘অপর্ণা’ চরিত্রে কাকে দেখা যাবে? তবে সেই প্রশ্নের কোনো উত্তর মেলেনি।
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা অবলম্বনে