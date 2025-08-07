অঞ্জু ঘোষকে দেখে বীণ বাজানো শিখছেন এই অভিনেত্রী
বেদের মেয়ে জোসনাকে মনে আছে? সাড়ে তিন দশক আগে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘বেদের মেয়ে জোসনা’ ছবিটি রীতিমতো ইতিহাস গড়েছিল। দর্শকের মধ্যে আলোড়ন তোলা ছবিটি পরে কলকাতায়ও পুনর্নিমাণ করা হয়েছে। কলকাতায়ও ছবিটি হিট করেছিল। দুই ছবিতেই জোসনা চরিত্রে অভিনয় করে তারকাখ্যাতির চূড়ায় পৌঁছান ঢাকার অভিনেত্রী অঞ্জু ঘোষ।
ছবিটির কাহিনি অবলম্বনে কলকাতায় নতুন ধারাবাহিক নির্মিত হচ্ছে। জি বাংলার ‘বেদেনি জ্যোৎস্নার অমর প্রেম’ নামে ধারাবাহিকটিতে বেদেনি জোসনা চরিত্রে অভিনয় করছেন কলকাতার ছোট পর্দার অভিনেত্রী ইন্দ্রানী পাল।
আনন্দবাজার ডটকমকে বললেন, ‘এত বছর অপেক্ষা করেছি, এ রকম একটি চরিত্রের জন্য। আমার অপেক্ষা সার্থক।’ ধারাবাহিকের গল্প যখন শোনানো হয়, তিনি আনন্দে আটখানা হয়ে যান। বলেন, ‘পর মুহূর্তেই হাত-পা ঠান্ডা! প্রচার ঝলকে (প্রমোশনাল ভিডিও) বীণ বাজাতে হবে। আমি তো পারি না।’
কী করবেন? তড়িঘড়ি ছবিটি আবার দেখেন। অভিনেত্রী অঞ্জুর অভিনয় দেখে বীণ বাজানো শেখার চেষ্টা করেছেন তিনি। প্রচার ঝলকের শুটিং হয়েছে নলবনে। অনেকটা পথ শুটিংয়ে দৌড়াতে হয়েছে। নায়িকা বলেন, ‘পথে কাঁকর ছড়ানো। তবু কষ্ট হয়নি। কত দিন পরে শুটিংয়ে ফিরলাম।’
ছবির গল্প কি হুবহু ধারাবাহিকে দেখানো হবে? ইন্দ্রানীর ধারণা, পরিচালক শুভেন্দু চক্রবর্তী ছবির গল্পকেই প্রাধান্য দেবেন। শুটিং শুরু হবে ১১ অগস্ট। ইন্দ্রানীর বিপরীতে অভিনয় করেছেন সিদ্ধার্থ সেন।
১৯৮৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘বেদের মেয়ে জোসনা’ পরিচালনা করেন তোজাম্মেল হক বকুল। এতে অঞ্জু ঘোষের বিপরীতে অভিনয় করেন ইলিয়াস কাঞ্চন। কলকাতায় একই নামে নির্মিত ছবিতে অঞ্জুর বিপরীতে অভিনয় করেন চিরঞ্জিত।
তথ্যসূত্র: আনন্দবাজার ডটকম