চুরির অভিযোগে ভারতীয় অভিনেত্রী গ্রেপ্তার

চুরির অভিযোগে ভারতীয় অভিনেত্রী গ্রেপ্তার
২০২২ সালের পর ২০২৫। আবারও চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন ভারতীয় অভিনেত্রী রুপা দত্ত। কলকাতার বড় বাজারের এক সোনার দোকান থেকে গয়না ও অর্থ চুরির অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। এ সময় তাঁর কাছ থেকে ৬২ গ্রামের বেশি সোনা উদ্ধার করা হয়েছে।
এবিপি আনন্দ এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, বড় বাজারের এক সোনার দোকানে এক নারীর ব্যাগ থেকে সোনা ও টাকা চুরির অভিযোগ আসে। সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে অভিনেত্রী রুপা দত্তকে চিহ্নিত করে পুলিশ। এরপর তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
এর আগে ২০২২ সালে বইমেলায় পকেটমারের অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন রুপা। আদালত সূত্রে জানা যায়, অভিযোগের বিষয়ে অভিনেত্রী জানান, মেলায় ঠান্ডা পানীয় খেয়ে ডাস্টবিনে বোতল ফেলতে গিয়েছিলেন তিনি। তখন ডাস্টবিনে একটি ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখে তুলে নেন। সেই সময় কিছু লোক তাঁকে ঘিরে ধরেন। এরপরই গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এ কথা শুনে বিচারক অভিনেত্রীকে প্রশ্ন করেন, এত বড় বড় জায়গায় অভিনয় করেছেন অথচ ডাস্টবিনে পড়ে থাকা ব্যাগ তুলে নিলেন?
তদন্তকারী কর্মকর্তা জানান, অভিনেত্রী পরপর পার্স চুরি করছিলেন। পরে সুযোগ বুঝে সেগুলো ডাস্টবিনে ফেলে দেন। তখনই অভিনেত্রীর আইনজীবী পাল্টা প্রশ্ন তোলেন, এত জনের পার্স খোয়া গিয়ে থাকলে কেউ অভিযোগ করলেন না কেন?
টালিউডে সুযোগ না পেয়ে মুম্বাইয়ে চলে যান রুপা দত্ত। সেখানে ‘জয় মা বৈষ্ণো দেবী’ সিরিয়াল দিয়ে পরিচিতি পান। অভিনেতা অঙ্কুশ হাজরার সঙ্গে ‘কেল্লাফতে’ ছবিতেও অভিনয় করেছেন তিনি। পরবর্তী সময়ে কয়েকটি ছোট সিরিয়ালে পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করেন।
২০২০ সালে বলিউড পরিচালক অনুরাগ কাশ্যপের বিরুদ্ধে ‘অশ্লীল বার্তা’ পাঠানোর অভিযোগ তুলে সরব হয়েছিলেন রুপা দত্ত। সোশ্যাল মিডিয়ায় অনুরাগ কাশ্যপের সঙ্গে হওয়া কথাবার্তার ছবি পোস্ট করেছিলেন। পরে অবশ্য জানা যায়, অনুরাগ কাশ্যপ বলে যিনি তাঁকে বার্তা পাঠিয়েছিলেন, তিনি বলিউড পরিচালক অনুরাগ কাশ্যপ নন।