ইয়াশ ও তটিনীর প্রেম নাকি শুধুই বন্ধুত্ব

ইয়াশ ও তটিনীর প্রেম নাকি শুধুই বন্ধুত্ব
অল্প সময়ের মধ্যে রোমান্টিক নাটকের আলোচিত জুটি হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন ইয়াশ রোহান ও তটিনী। পর্দায় দুজনের রসায়ন দর্শকের হৃদয় ছুঁয়ে গেছে। দুজনকে জড়িয়ে গুঞ্জনেরও শেষ নেই। কেউ কেউ বলেন, তাঁরা পর্দা ছাপিয়ে বাস্তবেও প্রেম করছেন।
আসলেই কি ইয়াশ ও তটিনী প্রেম করছেন, বিষয়টি নিয়ে প্রায়ই প্রশ্নের মুখে পড়ছে এই জুটি। গতকাল বুধবার ‘মেরিল ক্যাফে লাইভ’-এ বিষয়টি নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে ইয়াশ স্পষ্ট করে বলেন, ‘ও (তটিনী) তো আমার প্রেমিকা না।’ তাহলে দুজনের সম্পর্কটা কী—ইয়াশ জানান, তটিনী তাঁর বন্ধু ও সহশিল্পী।
বছরখানেক আগে ‘মেরিল ক্যাফে লাইভ’-এ বিষয়টি নিয়ে তটিনীকেও প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনিও স্পষ্ট করেছেন, দুজনের মধ্যে কোনো প্রেমের সম্পর্ক নেই, তাঁরা খুব ভালো বন্ধু ও সহশিল্পী। তটিনী বলেন, ‘হি ইজ জাস্ট মাই কো-আর্টিস্ট (তিনি আমার শুধুই সহশিল্পী)। হি ইজ গুড ফ্রেন্ড অব মাইন (তিনি আমার ভালো বন্ধু)।’
তাহলে গুঞ্জনটা ছড়াল কেন? সেই উত্তরও দিয়েছেন তাঁরা। তটিনী বলেন, ‘আমাদের অনস্ক্রিন কেমিস্ট্রিটা (পর্দার রসায়ন) এতই ভালো, দর্শক এতই পছন্দ করেন; সেই কারণেই মানুষ মনে করেন দুজনের মধ্যে কিছু আছে। বাট এ রকম কিছুই না।’
ইয়াশ রোহানের ভাষ্যও প্রায় একই রকম, ‘এটা অনেকে মনে করে। কারণ, দেখা যায় যে অনেক কাজ একসঙ্গে করলে অনেক কথা হয়। আসলে গুঞ্জনটা সত্যি নয়।’