২১ বছরে বৈশাখী টেলিভিশন, দিনভর আয়োজন

২১ বছরে বৈশাখী টেলিভিশন, দিনভর আয়োজন
শনিবার ২৭ ডিসেম্বর ২১ বছরে পদার্পণ করছে বৈশাখী টেলিভিশন। ২০০৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য লালনের অঙ্গীকার নিয়ে সম্প্রচার শুরু করে চ্যানেলটি। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে দিনভর থাকছে বিশেষ অনুষ্ঠানমালা। সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হয়েছে ‘২১ বছরে বৈশাখী’ শিরোনামের সরাসরি সংগীতানুষ্ঠান, চলবে রাত ১০টা পর্যন্ত। এর ফাঁকে ফাঁকে থাকছে বিশিষ্টজনদের শুভেচ্ছা বার্তা। বেলা ১১টায় বৈশাখী পরিবারের সদস্য ও অতিথিদের উপস্থিতিতে কেক কাটা হবে।
লিটু সোলায়মানের প্রযোজনায় সরাসরি সংগীতানুষ্ঠানটি প্রচারিত হবে মোট ১০টি সেগমেন্টে। প্রথম সেগমেন্টে আইনুন পুতুলের উপস্থাপনায় দেশাত্মবোধক গান গাইবেন অনন্যা আচার্য্য ও মিথিলা মল্লিক। সকাল ৯টা ১৫ মিনিটে রবীন্দ্র ও নজরুলসংগীত পরিবেশন করবেন অণিমা রায় ও ইউসুফ আহমেদ খান। ১০টা ১৫ মিনিটে সোনালি দিনের গান গাইবেন খুরশিদ আলম ও চম্পা বণিক। বেলা ১১টা ১০ মিনিটে আধুনিক গান গাইবেন নদী ও অপু আমান।
দুপুর ১২টা ১০ মিনিটে তাসনুভা মোহনার উপস্থাপনায় গান গাইবেন সাব্বির ও শবনম প্রিয়াংকা। বেলা ১টা ১০ মিনিটে আধুনিক গান করবেন রাজীব ও শিলা দেবী। ২টা ৩৫ মিনিটে লোকগান পরিবেশন করবেন কামরুজ্জামান রাব্বী ও লিটা সরকার। ৩টা ৫০ মিনিটে গান করবেন গামছা পলাশ ও সাদিয়া লিজা। বিকেল ৫টা ৩০ মিনিটে তাবাসসুম প্রিয়াংকার উপস্থাপনায় লোকগান পরিবেশন করবেন লিজা ও তাঁর দল এবং রাত ৮টায় লোকগান নিয়ে মঞ্চে উঠবেন সালমা ও তাঁর দল।
রাত ১০টায় প্রচারিত হবে সাজিন আহমেদ বাবুর রচনা ও পরিচালনায় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর বিশেষ নাটক ‘স্বভাব দোষে’। এতে অভিনয় করেছেন মোশাররফ করিম, তানিয়া বৃষ্টি, আজম খান, অনুভব, রাইজা রশিদ, তাসনিম হেলেন প্রভা প্রমুখ। রাত ১২টায় দেখানো হবে বাংলা সিনেমা শিকারী। এতে অভিনয় করেছেন শাকিব খান ও কলকাতার শ্রাবন্তী চ্যাটার্জী।
বৈশাখী টেলিভিশনের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক টিপু আলম এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানান, ২১ বছর পূর্তিতে দর্শক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি তাঁরা কৃতজ্ঞ। দর্শকদের ভালোবাসা নিয়েই সামনে আরও নতুন আয়োজন নিয়ে এগিয়ে যেতে চান তাঁরা। বিশেষ পরিস্থিতির কারণে অনুষ্ঠান সীমিত পরিসরে রাখা হলেও পর্দার আয়োজন সমৃদ্ধ থাকবে বলেও তিনি জানান।