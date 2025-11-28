স্টুডিও রাউন্ডে ‘ম্যাজিক বাউলিয়ানা’

স্টুডিও রাউন্ডে ‘ম্যাজিক বাউলিয়ানা’
মাছরাঙা টেলিভিশনে চলছে ‘ম্যাজিক বাউলিয়ানা’। প্রতি শুক্র ও শনিবার রাত ৯টায় প্রচারিত হচ্ছে লোকসংগীতের এই রিয়েলিটি শো। অডিশন রাউন্ড, মাস্টার সিলেকশন রাউন্ড শেষে আজ শুরু হচ্ছে স্টুডিও রাউন্ড। অডিশন রাউন্ডের বাছাই ৪০ জন থেকে এই রাউন্ডে উত্তীর্ণ হয়েছেন ১৯ জন। এখান থেকেই পর্যায়ক্রমে সেরা ১০ এবং সেরা ৩ নির্বাচন করা হবে। প্রতিযোগিতার মূল বিচারক হিসেবে আছেন শফি মণ্ডল, পার্থ বড়ুয়া ও নিগার সুলতানা সুমি। উপস্থাপনা করছেন আইশা খান।
বর্তমান প্রজন্ম এবং সারা বিশ্বের কাছে বাংলার বাউলসংগীতকে পৌঁছে দিতে মাছরাঙা টেলিভিশনে পঞ্চমবারের মতো অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই রিয়েলিটি শো। ‘বাউল সুরে দেখাও তোমার ম্যাজিক’ স্লোগান নিয়ে সান ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ও স্কয়ার টয়লেট্রিজ লিমিটেডের পৃষ্ঠপোষকতায় এবারের আসরে নিবন্ধন করেছেন ৩৮ হাজারের বেশি প্রতিযোগী।
এখান থেকে মেগা সিলেকশন রাউন্ডে অংশ নেন বাছাই ৪০ জন প্রতিযোগী। পরে তাঁরা গ্রুমিং সেশনে অংশ নেন। সেখানে তাঁদের গান, পরিবেশনা ও মঞ্চে নিজেকে উপস্থাপনের নানা কৌশল শেখান অভিজ্ঞ মেন্টররা। এরপর অনুষ্ঠিত হয় ‘মাস্টার সিলেকশন’। এখান থেকেই ‘স্টুডিও রাউন্ড’-এ সুযোগ পেয়েছেন নির্বাচিত ১৯ জন।