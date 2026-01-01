‘মেয়েকে দেখে ইমোশনাল নাদিয়া’

‘মেয়েকে দেখে ইমোশনাল নাদিয়া’
নতুন বছরের প্রথম দিনে মা হলেন ছোট পর্দার অভিনেত্রী সালহা খানম নাদিয়া। আজ বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা পরে ঢাকার একটি হাসপাতালে তাঁর কন্যাসন্তানের জন্ম হয়। নাদিয়ার স্বামী সালমান আরাফাত জানান, মেয়ের নাম রেখেছেন মেহেরুজ নূর সানাহ। বর্তমানে মা ও সন্তান সুস্থ।
আজ বিকেল সাড়ে পাঁচটার পর নাদিয়ার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ফোন দিলে সেটি ধরেন সালমান আরাফাত। তিনি প্রথম আলোকে জানান, কিছু সময় আগে তাঁদের সন্তানের জন্ম হয়েছে। মাত্রই তিনি সন্তানের মুখ দেখেছেন। এ সময় তিনি বলেন, ‘নাদিয়া ও মেয়ে দুজনই ভালো আছে। এখন নাদিয়ার সঙ্গে কথা বলতে পারবেন না। সে চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন। আমরা মা ও বাবা হয়েছি, এটাই আজকের দিনে সবচেয়ে আনন্দের সংবাদ।’
মেয়ের মুখ দেখে ইমোশনাল হয়ে গিয়েছিলেন নাদিয়া, এমনটাই জানালেন তাঁর স্বামী। আরাফাত বলেন, ‘সে (নাদিয়া) দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা করেছে মাতৃত্বের জন্য। সে সব সময় মাতৃত্বের স্বাদ পেতে চাইত। সন্তান জন্মের পরে মেয়েকে দেখে ইমোশনাল নাদিয়া। আসলে আমরা দুজনই ইমোশনাল। সন্তানের জন্য আমরা সবাই অপেক্ষায় ছিলাম। তারা যেন ভালো থাকে, সেই দোয়া চাই।’
এদিকে মেয়ের জন্মের খবর ফেসবুকে জানিয়ে নাদিয়ার অ্যাডমিন পোস্টে লেখা হয়েছে, ‘আল্লাহর রহমতে আজ আমাদের হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠেছে। আমরা এক সুন্দর কন্যাসন্তানের আশীর্বাদ পেয়েছি। আল্লাহ যেন তাকে হেফাজত করেন, সঠিক পথে পরিচালিত করেন এবং তার জীবন ইমান, ভালোবাসা ও অফুরন্ত সুখে ভরে দেন। আমাদের ছোট রাজকন্যার জন্য দোয়া করবেন সবাই।’
দেড় দশক ধরে বিনোদন অঙ্গনে কাজ করছেন সালহা খানম নাদিয়া। এর মধ্যে গত বছর জুনে তিনি বিয়ে করেন। তাঁর স্বামী সালমান আরাফাতও বিনোদন অঙ্গনে কাজ করেন। তিনি নাটক ও বিজ্ঞানপচিত্রের নিয়মিত মুখ।