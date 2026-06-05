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দীপ্তি চৌধুরী বিয়ে করলেন, বর কে

বিনোদন প্রতিবেদক
ঢাকা
বর মুশতাক ইবনে আইয়ুবের সঙ্গে কনে দীপ্তি চৌধুরীছবি : দীপ্তির সৌজন্যে

আলোচিত উপস্থাপক দীপ্তি চৌধুরী বিয়ে করেছেন। চ্যানেল আইয়ের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ‘টু দ্য পয়েন্ট’, ‘স্ট্রেইট কাট’সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপস্থাপনার মাধ্যমে দর্শকের কাছে পরিচিতি পাওয়া এই উপস্থাপিকার বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা আজ শুক্রবার সম্পন্ন হয়েছে।

ঢাকার বাংলামোটরের একটি রেস্তোরাঁয় দুই পরিবারের সদস্য, আত্মীয়স্বজন ও ঘনিষ্ঠজনদের উপস্থিতিতে দীপ্তির আক্‌দ অনুষ্ঠিত হয়। পারিবারিক আয়োজনে সম্পন্ন হওয়া এ অনুষ্ঠানে দুই পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

দীপ্তি চৌধুরী আক্‌দ অনুষ্ঠানে অতিথিদের একাংশ
ছবি : দীপ্তির সৌজন্যে

দীপ্তি চৌধুরীর স্বামীর নাম মুশতাক ইবনে আইয়ুব। পেশায় তিনি একজন শিক্ষক ও গবেষক। উচ্চশিক্ষার জন্য যুক্তরাজ্যে পড়াশোনা করেছেন তিনি। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করেছেন। বর্তমানে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হিসেবে কর্মরত। শিক্ষা ও গবেষণার পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন একাডেমিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও যুক্ত।

বিয়ের খবরটি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করে দীপ্তি চৌধুরীর পরিবারের একজন সদস্য বলেন, ‘আজকে আমাদের আক্‌দ হয়েছে। পরবর্তী সময়ে বড় আয়োজনে বিবাহোত্তর সংবর্ধনায় সবাইকে দাওয়াত দেওয়া হবে। সবার কাছে দীপ্তির নতুন জীবনের জন্য দোয়া চাই।’ বিয়ের খবর প্রকাশের পর থেকেই সামাজিকমাধ্যমে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন তাঁর সহকর্মী ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা।

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