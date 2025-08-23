হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরেছেন উপদেষ্টা ফারুকী, জানালেন তিশা

হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরেছেন উপদেষ্টা ফারুকী, জানালেন তিশা
সাত দিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর আজ শনিবার সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরেছেন সংস্কৃতিবিষয়ক উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী। তবে চিকিৎসকের পরামর্শমতে তাঁকে আগামী সাত দিন বিশ্রামে থাকতে হবে। প্রথম আলোকে খবরটি নিশ্চিত করেছেন তাঁর স্ত্রী অভিনয়শিল্পী নুসরাত ইমরোজ তিশা।
তিশা জানান, আজ বিকেল পাঁচটার দিকে ফারুকী বাসায় ফিরেছেন। ফারুকীর বাসায় ফেরার একটি ভিডিওক্লিপ তিশা তাঁর ফেসবুক পেজে পোস্ট করেছেন। সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে ক্যাপশনে লিখেছেন, আলহামদুলিল্লাহ, মোস্তফা সরওয়ার ফারুকী আজ সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরলেন। তিশার পোস্ট করা সেই ভিডিওটি ৩০ মিনিটের কম সময়ে লাখের বেশি ভিউ হয়েছে। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, বাবা ফারুকীকে দেখে উচ্ছ্বসিত মেয়ে ইলহাম। দৌড়ে গিয়ে বাবাকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেয়। ছোট্ট ইলহাম।
চার দিনের সফরে কক্সবাজারে গিয়ে গত শনিবার সন্ধ্যায় অসুস্থ হয়ে পড়েন ফারুকী। জেলা প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, তিনি হোটেল ওশান প্যারাডাইসে অবস্থানকালে বুকে ও পেটে ব্যথা অনুভব করেন। এরপর রাত সাড়ে ১০টার পর তাঁকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে ঢাকায় আনা হয়। কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সালাহ্উদ্দিন প্রথমে ধারণা করেছিলেন, খাদ্যে বিষক্রিয়ার কারণে তিনি অসুস্থ হয়েছেন। তবে পরে চিকিৎসকেরা জানান, অতিরিক্ত কাজের চাপের কারণে ফারুকী অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এদিন রাত সাড়ে ১০টার পর ফারুকীকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে কক্সবাজার থেকে ঢাকায় ভর্তি করানো হয় হাসপাতালে। ফারুকীর চিকিৎসায় পরদিন বোর্ড মিটিং হয়। পরীক্ষা–নিরীক্ষা শেষে তাঁর অ্যাপেনডিক্সের অস্ত্রোপচার সফলভাবে সম্পন্ন হয়। গত রোববার তিশা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে স্ট্যাটাস দিয়ে এ তথ্য জানান।
এদিন তিশা লিখেছিলেন, ‘মেডিকেল বোর্ড মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর অ্যাপেনডিক্সের অপারেশন করা হয়েছে। প্রায় দুই ঘণ্টার অপারেশন শেষে চিকিৎসকেরা জানান, অপারেশন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।’