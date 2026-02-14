ভালোবাসা দিবসে টিভিতে কী দেখবেন
পয়লা ফাল্গুন ও ভালোবাসা দিবস আজ শনিবার। এবার ভোটের খবর নিয়ে আলোচনার মধ্যে হাতে গোনা কয়েকটি নাটক ও অনুষ্ঠান প্রচারিত হবে।
আজ রাত ৯টায় বিটিভিতে দেখবেন বসন্ত এসে গেছে। রেজাউর রহমানের রচনায় নাটকটি প্রযোজনা করেছেন মনিরুল হাসান। এতে অভিনয় করেছেন ডলি জহুর, আজম খান, সালমান আরাফাত, নওশীন নাহার, শেখ স্বপ্না, শফিউল আলম বাবু ও শিউলি শিলা।
নাটক ছাড়াও একাধিক অনুষ্ঠান প্রচার করবে বিটিভি। রাত ১০টায় প্রচারিত হবে সংগীতানুষ্ঠান ‘ভালোবাসি তাই ভালোবেসে যাই’। এতে গাইবেন আলম আরা মিনু, রুমানা ইসলাম, অনন্যা আচার্য, খালেদ মুন্না, পিয়াল হাসান, আঁখি আলমগীর, রাফতি রায়া, তানভীর আলম, ছন্দামণি, পরাণ, লাবণ্য।
সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় থাকছে আলেখ্যানুষ্ঠান ‘ফাল্গুনের রঙে রাঙা’। নুসরাত জাহানের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা করেছেন রুমা আকতার।
ভালোবাসা দিবসে বিশেষ পাঁচফোড়ন নির্মাণ করেছে অনুষ্ঠান নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ফাগুন অডিও ভিশন। এটিএন বাংলায় আজ রাত ৮টা ৫০ মিনিটে প্রচারিত হবে এটি।
ভালোবাসা দিবসে এক দম্পতির মধ্যে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা নিয়ে পাঁচফোড়নের গল্প সাজানো হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন সজল ও সারিকা সাবরিন। এতে দুটি গান থাকবে। গীতিকার কবির বকুলের কথায় একটি গান গেয়েছেন সংগীতশিল্পী আঁখি আলমগীর। সুর ও সংগীতায়োজন করেছেন শওকত আলী। আরেকটি দ্বৈত গান গেয়েছেন শিল্পী কমল ও তানজিনা রুমা। গানটির কথা লিখেছেন গীতিকবি মনিরুজ্জামান পলাশ, সুর ও সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন নাভেদ পারভেজ।
আজ রাত ৮টায় মাছরাঙা টিভিতে দেখবেন বৃষ্টির ঘ্রাণ। তারেক রহমান পরিচালিত নাটকটিতে অভিনয় করেছেন প্রান্তর দস্তিদার ও বহ্নি হাসান। চরকিতে এসেছে টিফিন বক্স, এতে অভিনয় করেছেন প্রান্তর দস্তিদার ও চমক। প্রান্তর দস্তিদারের আরেক নাটক লাইফ ইজ বিউটিফুল দেখবেন ইউটিউব চ্যানেল রঙ্গন এন্টারটেইনমেন্টে।
আগামীকাল রোববার রাত ৮টায় আরটিভিতে প্রচারিত হবে যৌতুকের জ্বালা। নাটকটিতে অভিনয় করেছেন রাশেদ সীমান্ত ও লামিমা লাম।
ভালোবাসা দিবসে ভিপি নামে একটি নাটকে কেয়া পায়েল ও মুশফিক ফারহানকে দেখা যাবে। এক ছাত্রসংগঠনকে কেন্দ্র করে নাটকটি নির্মাণ করেছেন তৌফিকুল ইসলাম। নাটকটি আজ ক্যাপিটাল ড্রামাতে মুক্তি পাবে।
আজ সিএমভিতে মুক্তি পাবে ভালোবাসা দিবসের নাটক যে কথা হয়নি বলা। এতে জুটি বেঁধেছেন জোভান ও নাজনীন নীহা।
আজ গ্লোবাল টিভিতে প্রচারিত হবে গল্পটা প্রেমের। এতে জুটি বেঁধেছেন আরশ খান ও ফারিহা পারু।