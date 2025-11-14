পাকিস্তানি তারকা আহাদ রাজা ঢাকায় কী করছেন

পাকিস্তানি তারকা আহাদ রাজা ঢাকায় কী করছেন
‘ঢাকা, আমি তোমাকে ভালোবাসি’—মাইক্রোফোন হাতে ভাঙা ভাঙা বাংলায় বললেন জনপ্রিয় পাকিস্তানি অভিনেতা আহাদ রাজা মির। গতকাল ঢাকার উত্তরায় একটি আইওয়্যার (চশমা) ব্র্যান্ডের উদ্বোধন করেন তিনি। সেই আয়োজন থেকে ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ছড়িয়ে পড়েছে।
গত বুধবার ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নেমেছেন আহাদ। রোদচশমা, ক্যাপে স্টাইলিশ লুকে দেখা গেছে তাঁকে। বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে একটি কালো গাড়িতে হোটেলে পৌঁছান তিনি।
গতকাল উত্তরায় ব্র্যান্ডটির উদ্বোধনী আয়োজনে আহাদকে র্যাম্পে হাঁটতে দেখা গেছে। আহাদ মঞ্চে এলে করতালিতে অভিবাদন জানান দর্শকেরা, অভিবাদনের জবাবে দর্শকদের উদ্দেশে উড়ন্ত চুমু দিতে দেখা গেছে তাঁকে।
পাকিস্তানের গণ্ডি পেরিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের দর্শকদের মধ্যেও আহাদের পরিচিতি রয়েছে। বাংলাদেশি অনুরাগীদের জন্য গতকাল ‘মিট অ্যান্ড গ্রিট’ শীর্ষক আয়োজনও ছিল। কেউ কেউ আহাদের সঙ্গে সেলফি তুলেছেন, কেউ কেউ অটোগ্রাফ নিতেও ভিড় করেছেন।
আহাদও ঢাকায় এসে তোলা কয়েকটি ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন। হোটেলে চায়ের কাপ হাতে তোলা তিনটি ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে তিনি লিখেছেন, ‘ধন্যবাদ, বাংলাদেশ।’ স্টোরিতে আরেকটি ভিডিও দিয়ে লিখেছেন, ‘হাই, ঢাকা।’
আলোচিত উর্দু ধারাবাহিক ‘মিম সে মোহাব্বত’-এ তালহা আহমেদ চরিত্রে অভিনয় করে খ্যাতি পেয়েছেন আহাদ। পাশাপাশি ‘ইয়াকিন কা সফর’, ‘রেসিডেন্ট ইভিল’সহ আরও কয়েকটি জনপ্রিয় ধারাবাহিকে দেখা গেছে তাঁকে। অভিনয়ের বাইরে গানও করেন আহাদ। কোক স্টুডিও পাকিস্তানে গেয়েছেন।
পাকিস্তানি অভিনেতা ও প্রযোজক আসিফ আহাদ মিরের ছেলে আহাদের জন্ম করাচিতে। ২০১০ সালে ১৭ বছর বয়সে ‘খামোশিয়াঁ’ নামে একটি উর্দু রোমান্টিক ধারাবাহিকে অভিষেক ঘটে তাঁর।
পরে উচ্চশিক্ষার জন্য কানাডায় পাড়ি দেন আহাদ। পড়াশোনার পাশাপাশি কানাডায় টুকটাক অভিনয়ও করেছেন। পরে পাকিস্তানে ফিরে আসেন।
২০১৭ সালে হাম টিভির ‘ইয়াকিন কা সফর’ ধারাবাহিকে মূল চরিত্রে অভিনয় করে পরিচিতি পান। এরপর ‘অঙ্গন’, ‘ফেইরি টেল’, ‘হুম তুম’সহ বেশ কয়েকটি ধারাবাহিকে দেখা গেছে তাঁকে।
২০২০ সালে অভিনেত্রী সজল আলীকে বিয়ে করেন আহাদ। ২০২২ সালে দুজনের বিচ্ছেদ ঘটেছে। ইনস্টাগ্রামে বেশ সক্রিয় আহাদ, তাঁর অনুসারীর সংখ্যা ৩৭ লাখের মতো।
আরেক পাকিস্তানি সংগীতশিল্পী আলী আজমতও ঢাকায় আছেন, তাঁকে ও জেমসকে নিয়ে ‘লেজেন্ডস লাইভ ইন ঢাকা’ শীর্ষক কনসার্ট আয়োজনের কথা ছিল। শেষ মুহূর্তে কনসার্টটি স্থগিত হয়েছে। কনসার্টের নতুন দিনক্ষণ শিগগিরই জানানো হবে।
এর আগে গত সেপ্টেম্বরে একটি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে ঢাকায় এসেছিলেন পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমির।