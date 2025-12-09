নাটকের নিশো আর সিনেমার নিশো আলাদা কেন, শুনুন তাঁরই মুখে
আফরান নিশোর অভিনয়জীবন দুই যুগের। শুরুটা উপস্থাপনা দিয়ে হলেও একটা নাটকে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। অভিনয়ের নতুন মাধ্যম ওটিটিতেও নিয়মিত কাজ করছেন। ২০২৩ সালে মূলধারার বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রে অভিষেক। এখন বড় পর্দা নিয়ে বেশি ভাবনা। অবশ্য ভালো গল্প পেলে ওয়েব সিরিজ ও ওয়েব ফিল্মেও কাজ করে থাকেন। সম্প্রতি কাজাখস্তানে ‘দম’ ছবির শুটিংয়ে অংশ নিয়েছেন। গতকাল ছিল এই তারকার জন্মদিন। একনজরে এই তারকার অভিনয়জীবনের ওপর আলো ফেলা যাক।
