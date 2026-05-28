‘লাভ লক’, কিংবা ‘খেল খতম’ কখন
ঈদ উপলক্ষে বিশেষ আয়োজন নিয়ে প্রস্তুত দেশের সব টেলিভিশন চ্যানেল। একক, ধারাবাহিক মিলিয়ে প্রচারের অপেক্ষায় দুই শতাধিক নতুন নাটক। থাকছে চলচ্চিত্র, ম্যাগাজিন, গান, নাচসহ নানা বৈচিত্র্যময় আয়োজন। স্পাই থ্রিলার থেকে ফ্যামিলি ড্রামা—ওটিটিতেও রয়েছে নানা স্বাদের প্রকল্প। টেলিভিশন চ্যানেলগুলোয় আজ কী কী থাকছে, তা নিয়ে বিনোদনের বিশেষ আয়োজন। পর্ব–৩
দীপ্ত
বিকেল ৪টায় ওয়েব ‘ফিল্ম পয়জন’। অভিনয়ে তানজিন তিশা, আবু হুরায়রা তানভীর। সন্ধ্যা বিশেষ নাটক ‘মেঘলা মেঘলা দিন’। অভিনয়ে অপূর্ব, সাফা কবির। রাত ৮টায় বিশেষ নাটক ‘লাভ লক’। অভিনয়ে ইয়াশ রোহান, তানিয়া বৃষ্টি। রাত ৯টা ৪০ মিনিটে ধারাবাহিক নাটক ‘জিডি জামাল’। অভিনয়ে মীর সাব্বির, আমিরুল হক চৌধরী, অহনা, শামীমা নাজনীন। রাত ১০টায় বিশেষ নাটক ‘সারাবেলা’। অভিনয়ে আরশ খান, ফারিহা রহমান পারু। রাত ১১টা ১০ মিনিটে বিশেষ নাটক ‘ভালোবাসার মূল্য কত’। অভিনয়ে অপূর্ব, সাবিলা নূর।
নাগরিক
রাত ৮টায় নাটক ‘দয়াল দস্তগীর’। অভিনয়ে মোশাররফ করিম, রোবেনা রেজা জুঁই। রাত ৯টা ১৫ মিনিটে ধারাবাহিক নাটক এমন যদি হতো। অভিনয়ে চঞ্চল, সারিকা। রাত ১১টায় লাইভ: বাংলা বাউল। শিল্পী: দীপ্র, দুর্জয় ও অনন্যা আচার্য।
চ্যানেল নাইন
সন্ধ্যা ৬টায় সেলিব্রিটি টক শো ‘ঈদ আড্ডা’। সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে ‘উৎসবের রান্না’। সন্ধ্যা ৭টা ১৫ মিনিটে ‘তারার সিনে গল্প’। রাত ৮টায় ধারাবাহিক নাটক ‘খেল খতম’। অভিনয়ে সাইদুর রহমান পাভেল, মুসাফির সৈয়দ বাচ্চু, সামান্তা পারভেজ, আরফান আহমেদ।
দুরন্ত
সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে গানের অনুষ্ঠান ‘রঙের খেলায় সুরের ভেলায়-ঈদ আড্ডা’। সকাল ৯টা ও রাত ৮টা ৩০ মিনিটে ঈদ ধারাবাহিক নাটক হৈ হৈ হল্লা। সকাল ১০টা ও বিকেল ৫টায় ফ্যামিলি গেম শো ‘দুরন্ত ফ্যামিলি’। বেলা ১১টা ও সন্ধ্যা ৬টায় শিশুদের ব্যান্ড শো ‘দুরন্তপনা’। বেলা ১১টা ৩০ মিনিটে ও সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে রান্নার অনুষ্ঠান ‘বানাই মজার খাবার মা বাবা আর আমি’।