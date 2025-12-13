১২ বছর পর মোনালিসার জীবনে নতুন মোড়...

১২ বছর পর মোনালিসার জীবনে নতুন মোড়...
একসময় বিনোদন অঙ্গনে বেশ ব্যস্ত সময় পার করেন মডেল ও অভিনেত্রী মোনালিসা। নাটক, বিজ্ঞাপনচিত্র ও মডেলিং—সবখানেই তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি ছিল। নাচেও পারদর্শী ছিলেন এই তারকা। তবে হঠাৎ তিনি সরে যান শোবিজ থেকে, বেছে নেন প্রবাসজীবন। গত বছর দেশে এলেও ঘোরাঘুরি ও প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করে আবার ফিরে যান যুক্তরাষ্ট্রে। এরই মধ্যে জানা গেছে, মোনালিসা অভিনীত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘ট্র্যাপড’ মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে। সংগীতশিল্পী হৃদয় খান পরিচালিত ও অভিনীত সেই চলচ্চিত্রের টিজার ইতিমধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। পাশাপাশি এবার এল তাঁর ব্যক্তিগত ও পেশাজীবনের আরও একটি সুখবর।
আজ শনিবার জানা যায়, দীর্ঘ ১২ বছরের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতায় আন্তর্জাতিক প্রসাধনসামগ্রী প্রস্তুতকারী একটি প্রতিষ্ঠানে জ্যেষ্ঠ রূপসজ্জাশিল্পী হিসেবে কাজ করতে করতে ব্যবস্থাপক পদে উন্নতি হয়েছে মোনালিসার। এর মধ্যে প্রতিষ্ঠানও বদলেছে। নিজের ফেসবুকে এই আনন্দের খবর ভাগ করে নেন তিনি। ভক্ত, শুভাকাঙ্ক্ষী ও সহকর্মীরাও তাঁকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন।
জীবন কখনো থেমে থাকে না, একটি অধ্যায় শেষ হলে আরেকটি শুরু হয়। মোনালিসার জীবনও এর ব্যতিক্রম নয়। অভিনয় ও মডেলিংয়ে ব্যস্ত সময় কাটানোর মধ্যেই ২০১২ সালের জুনে যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী ফাইয়াজ শরীফকে বিয়ে করেন তিনি। একই বছরের ১২ ডিসেম্বর ঢাকার একটি রেস্তোরাঁয় তাঁদের বিবাহোত্তর সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। পরে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান মোনালিসা। তবে প্রবাসে যাওয়ার কিছুদিন পরই তাঁদের দাম্পত্য জীবনে ছেদ পড়ে। বিবাহবিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে জীবনের সেই অধ্যায় শেষ হয়।
এই ছন্দপতনের পর ধীরে ধীরে নিজেকে নতুন করে গুছিয়ে নেন মোনালিসা। ২০১৩ সালে শুরু হয় তাঁর নতুন পথচলা। অভিনয়ের মানুষ হলেও কর্মজীবনের শুরুটা ছিল ভিন্ন জায়গায়—যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক একটি বাংলা টেলিভিশন চ্যানেলে। সেখানে অনুষ্ঠানপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি। এরপর নিজের প্রকৃত আগ্রহ ও প্যাশনের জায়গা বিউটি ইন্ডাস্ট্রিতে মনোযোগ দেন।
মেকআপ বরাবরই মোনালিসার ভালোবাসার জায়গা ছিল। শুটিংয়েও নিজের মেকআপ নিজেই করতেন তিনি। সেই আগ্রহ থেকেই যোগ দেন বিশ্বখ্যাত একটি প্রসাধনী প্রতিষ্ঠানে। জ্যেষ্ঠ রূপবিশেষজ্ঞ হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে করতে অভিজ্ঞতা ও আত্মবিশ্বাস অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি যুক্ত হয়েছেন আরেকটি প্রসাধনী বিক্রয় প্রতিষ্ঠানে। গতকাল শুক্রবার শুরু হয়েছে তাঁর জীবনের নতুন অধ্যায়। ব্যবস্থাপক পদে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন মোনালিসা। এই অর্জনে তিনি ভীষণ উচ্ছ্বসিত। মোনালিসা বলেন, ‘অনেক কষ্ট আর পরিশ্রমের পর আজ আমি এই জায়গায় এসেছি। অভিনয় ও মডেলিং আমার ভালোবাসা, কিন্তু মেকআপ আমার প্যাশন। যুক্তরাষ্ট্রে এসে বুঝেছি, এই সেক্টরে আমার অনেক কিছু করার আছে। সেই ভাবনা থেকেই লেগে ছিলাম।’
এদিকে নতুন প্রতিষ্ঠানে ম্যানেজার হিসেবে যোগ দেওয়ার পর নিজের ফেসবুকে লিখেছেন, ‘এই নতুন অধ্যায়ের জন্য আমি নিজেকে ভীষণভাবে ধন্য মনে করছি। কঠোর পরিশ্রমই আমাকে আজকের এই মুহূর্তে এনে দাঁড় করিয়েছে। নতুন দায়িত্ব পেয়ে আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠেছি। সামনে অপেক্ষা করছে নতুন চ্যালেঞ্জ, নতুন সম্ভাবনা, আর নিজের ক্যারিয়ারে আরও এগিয়ে যাওয়ার রোমাঞ্চকর যাত্রা।’