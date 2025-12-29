টেলিভিশন

ইউটিউব ভিউয়ে এখন শীর্ষে কার নাটক

প্রশ্ন শুনেই হাসলেন তানজিম সাইয়ারা তটিনী, ‘আমি বিশ্বাসই করতে পারিনি, আমাদের নাটকের অল্প সময়ে এতটা ভিউ হবে, রেকর্ড গড়বে। বরং আরও চিন্তায় ছিলাম, ৯৬ মিনিটের গল্প কি দর্শক দেখবেন? প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি কিছু পেয়েছি। তবে একটা কথাই মনে হয়েছে, আমি সঠিক পথেই আছি। আমার সিদ্ধান্ত ঠিক।’

চলতি বছর রাজনীতির নানা খবরের ভিড়ে ইউটিউবে আগের মতো নাটকের ভিউ হচ্ছিল না। সেখানে প্রথম দিনেই ভিউ ৩০ লাখ ছাড়িয়ে যায়। এখনো আলোচনায় হৃদয় গভীরে। দুই সপ্তাহের ব্যবধানে বর্তমানে নাটকটির ভিউ ২ কোটি। নাটকটিতে তটিনীর জুটি ফারহান আহমেদ জোভান। পরিচালনা করেছেন রুবেল হাসান।

তটিনী বলেন, ‘গত দুই বছর একের পর এক কাজ করেছি। সংখ্যা ছিল বেশি। পরে মনে হলো, এবার থামা উচিত। যে কারণে এ বছর গল্প বাছবিচার করেই অভিনয় করেছি। সেটার দারুণ ফল পেলাম, বেশির ভাগ নাটক দর্শক পছন্দ করেছেন। এটাই মনে হলো, আমাকে ভালো গল্পে কাজ করতে হবে। পাশাপাশি শিখতে পারলাম, ভালো কাজের জন্য মেকিং, টিমওয়ার্ক, সবার পারফরম্যান্স খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ বছর সিদ্ধান্ত নিতে শিখলাম, সংখ্যা নয়, মানটাই আসল।’

ছোট পর্দার সময়ের আলোচিত অভিনয়শিল্পী তটিনী। বছরজুড়েই ‘ধীরে চলো’ নীতিতে চলেছেন তিনি। দীর্ঘ সময় নিয়ে শুটিং করেছেন, একটি নাটকের শুটিং শেষ করেই নিয়েছেন বিরতি। আগের মতো একসঙ্গে একের পর এক নাটকে অভিনয় করেননি।

জোভানের জুটি
দর্শকপ্রিয়তা থাকলেও জুটি হিসেবে নিয়মিত নন জোভান ও তটিনী। কখনো বছর, কখনো মাস কয়েক বিরতির পরই তাঁদের পর্দায় দেখা যায়। চার বছর আগে মিজানুর রহমান আরিয়ানের সুহাসিনী দিয়ে জোভান-তটিনী জুটির শুরু। সে নাটকেই তটিনী হয়ে ওঠেন দর্শকদের প্রিয় ‘সুহাসিনী’। তবে এ সফলতার পরও প্রায় এক বছর একসঙ্গে কোনো নাটকে কাজ করেননি তাঁরা। একটাই তুমি নাটকে দুজনকে আবার পাওয়া যায়। একে একে তাঁদের প্রতিটি কাজই দর্শকের পছন্দের তালিকায় জায়গা করে নেয়। শুধু দর্শক নন, জোভানের নিজেরও এসব নাটক প্রিয়।

জোভান বলেন, ‘আমার আর তটিনীর কাজগুলো আমি নিজেও উপভোগ করি। এর মধ্যে আমার পছন্দের নাটক তোমাদের গল্প পরিচালক (মোস্তফা কামাল) রাজ ভাইয়ের কাজ। সাড়ে তিন কোটির মতো ভিউ হয়েছে। হৃদয়ের এক কোণে, ভিতরে বাহিরে—এই কাজগুলোর নিজেও আমি দর্শক।’

জোভানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ তটিনী, ‘আমি কিন্তু জোভানের অনেক জুনিয়র। সেখানে তিনি সব সময়ই শুটিংয়ে দারুণ সহযোগিতা করেন। অভিনয়ে পুরো জায়গা দেন। তিনি দারুণ অভিনয়শিল্পী। সততার সঙ্গে কাজ করেন। বলা যায়, আমার সব সহশিল্পীই অনেক ভালো।’

মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে জোভান-তটিনী জুটির আরও তিন নাটক—মোস্তফা কামালের সম্পর্কের গল্প, ইমরাউল রাফাতের মন ফড়িং, জাহিদুল সুজনের কসম। সব কটি গল্পই দর্শকদের ভিন্ন অনুভূতি দেবে বলে জানালেন দুজন। ‘হৃদয়ের গভীরে’ নাটকে আরও অভিনয় করেছেন মারিয়া শান্ত।

