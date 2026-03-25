‘ধন্যবাদ চঞ্চল, তোদের সকলের দোয়া আর ভালোবাসায় এ যাত্রায় টিকে গেলাম’

‘ধন্যবাদ চঞ্চল, তোদের সকলের দোয়া আর ভালোবাসায় এ যাত্রায় টিকে গেলাম’
ওপেন হার্ট সার্জারি করা হয়েছে অভিনয়শিল্পী ফজলুর রহমান বাবুর। গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়। চিকিৎসকের পরামর্শে বিশ্রামে আছেন তিনি। ফজলুর রহমান বাবুকে সপরিবার দেখতে গিয়েছিলেন অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী। সেখান থেকেই একটি ছবি পোস্ট করে শুভকামনা জানিয়েছেন অভিনেতাকে।
ছবিটি পোস্ট করে চঞ্চল লিখেছেন, ‘এবারের ঈদে সবচে ভালো লাগার মুহূর্ত ছিল সপরিবার বাবু ভাইকে দেখতে যাওয়া। অনেক বড় জটিল একটা অপারেশনের পর বাবু ভাইকে এ রকম হাসি মুখে দেখব, এটাই ছিল সৃষ্টি কর্তার কাছে বিনীত প্রার্থনা। আমাদের সকলের প্রিয় অভিনেতা ফজলুর রহমান বাবু ভাই অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠেছেন। আশা করি, আমরা অনেক দ্রুতই তাকে ক্যামেরার সামনে দেখব। অনেক শুভকামনা বাবু ভাই, আপনি একজনই।’
পোস্টের মন্তব্যের ঘরে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ফজলুর রহমান বাবু লিখেছেন, ‘ধন্যবাদ চঞ্চল। তোদের সকলের দোয়া আর ভালোবাসায় এ যাত্রায় টিকে গেলাম।’ এ পোস্টের মন্তব্যে অনেকেই শুভকামনা জানিয়েছেন ফজলুর রহমান বাবুকে। অভিনেতা রওনক হাসান লিখেছেন, ‘অনেক অনেক দোয়া বাবু ভাই এর জন্য।’ কচি খন্দকার লিখেছেন, ‘প্রিয় বাবু ভাইয়ের দ্রুত সুস্থতা কামনা করি।’
এদিকে ফজলুর রহমান বাবুর স্ত্রী কাজী রোকসানা রমা জানিয়েছেন, আগামী এক বছর ফজলুর রহমান বাবুকে বিশ্রামে থাকার কথা বলেছেন চিকিৎসকেরা।
রমা বলেন, ‘১৬ ফেব্রুয়ারি দিবাগত রাত ১২টার দিকে বাসায় অসুস্থ বোধ করলে সঙ্গে সঙ্গে বাসার কাছে ধানমন্ডির একটি হাসপাতালে নিই। সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে জানতে পারি, বাবুর হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। পরের দিন আরেকটি হাসপাতালে এনজিওগ্রাম করা হলে চিকিৎসক জানান, ওপেন হার্ট সার্জারি করতে হবে এবং খুব তাড়াতাড়ি। এরপর দ্রুত তা করা হয়। তিনি এখন ভালো আছেন।’