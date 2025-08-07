‘এগুলো ভুয়া, তারা বিশ্বাস করে, মন্তব্য করে’, ছবি ও ভিডিও বিকৃতি প্রসঙ্গে মেহজাবীন

‘এগুলো ভুয়া, তারা বিশ্বাস করে, মন্তব্য করে’, ছবি ও ভিডিও বিকৃতি প্রসঙ্গে মেহজাবীন
তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে এবার সোচ্চার হলেন অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরী। তিনি মনে করেন, তথ্যপ্রযুক্তির অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের কারণে অনেকে শুধু তারকাই নন, অনেকে নারীর ছবি ও ভিডিও বিকৃত করে প্রচার করছেন। এই শ্রেণির মানুষদের আইনের আওতায় আনা উচিত বলে মনে করেন মেহজাবীন।
এই অভিনেত্রী লিখেছেন, ‘প্রযুক্তি আজ আমাদের জীবনের প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা অনেকেই এর ভালো দিকগুলো নিয়ে আশাবাদী, কিন্তু এর অন্ধকার দিকটা আর অস্বীকার করার সুযোগ নেই। এআই এখন বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রযুক্তি। কিন্তু এটা যখন ভুল মানুষের হাতে পড়ে, তখন তা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।’
বর্তমান সময়ে অনেকেই এআই ব্যবহার করছেন। এর মধ্যে দিয়ে বিকৃত ছবি বা ভিডিও তৈরি করে ছোট করছেন। এই নিয়ে মেহজাবীন লিখেছেন, ‘অনেকেই এখন এআই ব্যবহার করে সেলিব্রিটিদের বা নারীদের ছবি ও ভিডিও বিকৃত করছে। এগুলো ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়ছে, আর যারা বুঝতে পারে না এগুলো ভুয়া, তারা বিশ্বাস করে, মন্তব্য করে, অপমান করে।’
বিকৃত ছবি বা ভিডিও তৈরির ঘটনা দিন দিন বেড়েই চলেছে উল্লেখ করে মেহজাবীন চৌধুরী লিখেছেন, ‘এটা এখন নিত্যদিনের ঘটনা। এমন মানুষদের সংখ্যা বাড়ছে, যারা সারা দিন ধরে শুধুই এসব করে বেড়ায়। তারা ভুল তথ্য ছড়ায়, বিভ্রান্তি তৈরি করে, মানুষের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘন করে। এটা শুধু অনৈতিক না, এটা একেবারে অপরাধ।’
‘এ ধরনের কর্মকাণ্ডকে ডিজিটাল সহিংসতা বলা যায়’ উল্লেখ করে ফেসবুক স্ট্যাটাসে মেহজাবীন লিখেছেন, ‘এআই থামানো যাবে না, কিন্তু এর অপব্যবহার রোধ করা দরকার। আমাদের দরকার কঠোর আইন, শক্ত প্রতিরোধ, আর জনসচেতনতা। যারা এসব করে, তাদের চিহ্নিত করে জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে। আমি আশা করি, আমাদের দেশে দ্রুত এমন নিয়মকানুন ও শাস্তির ব্যবস্থা হবে, যা সবাই—বিশেষ করে নারীদের জন্য—একটি নিরাপদ ও সম্মানজনক পরিবেশ তৈরি করবে।’