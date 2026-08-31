কথাগুলো কঠিন শোনাবে, একটু বাজেও শোনাবে, তবুও বলছি: প্রভা
দীর্ঘদিনের অভিনয় ক্যারিয়ার। যে ক্যারিয়ার দর্শকদের কাছে পরিচিতি করেছে, দিয়েছে খ্যাতি, অর্থ, সম্মান। একসময় সেই ক্যারিয়ার ছেড়ে অনেক অভিনয়শিল্পী দূরে সরে যান। তাঁদের কেউ কেউ মনে করেন, অভিনয় করাটা ভুল ছিল, কারও কাছে পাপ। এমন ঘটনায় অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত অনেকেই কষ্ট পান। সম্প্রতি এমন একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ফেসবুকে মুখ খুললেন অভিনেত্রী সাদিয়া জাহান প্রভা।
প্রভা বলেন, ‘একটা পরিচয় যদি একদিন আপনাকে সম্মান, যশ, খ্যাতি, অর্থ আর মানুষের ভালোবাসা দিয়ে থাকে, তাহলে সেই পরিচয়ের জন্য লজ্জিত হওয়ার আগে বরং নিজের মূল্যবোধ নিয়ে প্রশ্ন করবেন। আমি জানি, কথাগুলো অনেকের কাছে কঠিন শোনাবে, হয়তো একটু বাজেও শোনাবে, তবুও বলছি।’
প্রভা মনে করেন, শিল্পের সঙ্গে জড়িত অনেকেই শিক্ষিত এবং সম্মান নিয়ে এখনো চলছেন। এমনকি অনেকেই অভিনয়জীবন নিয়ে খুশি। অনেকের এটাই আয়ের উৎস। রাত দিন তাঁরা অভিনয় পেশাকে নিজের মধ্যে বহন করে চলেছেন। সেখানে কারও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ভালো না লাগলে অভিনয় ছেড়ে দিতেই পারেন। কিন্তু শিল্পের কাউকে ছোট করার অধিকার কারও নেই।’
এ প্রসঙ্গে প্রভা লিখেছেন, ‘আমি চাই না অশিক্ষা, অজ্ঞতা আর সংস্কৃতির প্রতি অসম্মান নিয়ে কেউ সংস্কৃতিচর্চায় আসুক।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমি চাই, যারা আসবে, তারা শিক্ষা নিয়ে আসুক, মূল্যবোধ নিয়ে আসুক, সংস্কৃতিবোধ নিয়ে আসুক এবং সবচেয়ে বেশি, নিজের পরিচয়ের প্রতি সম্মান নিয়ে আসুক।’
প্রভা জানান, সম্প্রতি একজন অভিনেত্রী অভিনয় ছেড়ে দিয়েছেন। এর আগেও একজন অভিনেতা ধর্মে মনোযোগ দেওয়ার কারণে অভিনয় ছাড়ার কথা বলেছিলেন। এমন ঘটনা নিয়ে প্রভা আরও বলেন, ‘শিল্প কোনো পাপ নয়। শিল্প একটি পরিচয়। এটা একটি সংস্কৃতি। আমি মনে করি, একজন শিল্পীকে অসম্মান করা কোনোভাবেই সভ্যতার শিক্ষা নয়।’
সাদিয়া জাহান প্রভা ২০০৫ সালে মডেলিংয়ের মাধ্যমে ক্যারিয়ার শুরু করেন। পরে টেলিভিশন নাটকে অভিনয় করে দর্শকের কাছে পরিচিতি পান। সর্বশেষ একটি সিনেমার শুটিং করেছেন তিনি। প্রভা জানান, সিনেমাটির কিছু কাজ এখনো অসমাপ্ত। শিগগিরই আবার শুটিংয়ে দেখা যেতে পারে তাঁকে।