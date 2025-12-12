টেলিভিশন

টিভি নাটকে প্রথমে কত টাকা পারিশ্রমিক পেতেন তৌকির আহমেদ

তৌকির আহমেদ।

টেলিভিশন নাটক দিয়েই মূলত মূলধারার অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত হন অভিনেতা তৌকির আহমেদ। পরে সিনেমায় অভিনয় করেন। এখন তিনি সিনেমার পরিচালক। সম্প্রতি তিনি ফিরে গেলেন ক্যারিয়ারের শুরুতে। সেই সময়ের পারিশ্রমিক নিয়ে কথা বললেন। জানালেন, একসময় পারিশ্রমিক পেতেন আজকের তুলনায় অনেক কম। কিন্তু সময়ের তুলনায় সেটা ছিল অনেক বেশি।

তৌকির আহমেদ।

তখন বুয়েটের ছাত্র তৌকির। অভিনয়ের পাশাপাশি পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছেন। নানা সংকট থাকলেও কোনোটি বাদ যায়নি। সমান তালে এগিয়ে নিয়েছেন পড়াশোনা ও অভিনয়। মাছরাঙা টেলিভিশনে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘টিভিতে অভিনয় শুরু করে প্রথম অবস্থায় প্রতি নাটকে ৭৮০ টাকা পারিশ্রমিক পেতাম। সেটাও সেই সময়ে অনেক টাকা।’

তৌকির আহমেদ।

মানুষের জীবনে অর্থ দরকার, কিন্তু প্রয়োজনের চেয়ে কি বেশি অর্থ দরকার আছে? এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘মানুষের জীবনে আসলে কত টাকা দরকার। বেশি টাকা হলে কিন্তু সমস্যাই। আমার সংকটগুলো কেটে গেল। আমি নাটক থেকে নিয়মিত টাকা পাওয়া শুরু করলাম। পাশাপাশি আমার পড়াশোনা শেষ হলো। আমি পরিচিতি পেতে শুরু করলাম।’

তৌকির আহমেদ।

একসময় ইচ্ছা ছিল চাকরি করবেন। কিন্তু পরিচিতির কারণে তিনি আর সেদিকে যাননি। ‘পাস করার পরে আর চাকরি করিনি। আমি কোনো দিনই চাকরি করিনি। আমরা তিন বন্ধু মিলে একটি কনসালটিং ফার্ম তৈরি করলাম। সেটা থেকেই আমাদের একটা উত্থান শুরু হলো। একসময় বড় পরিসরে শুরু করলাম।’

বাংলাদেশে টেলিভিশন ও মঞ্চের এক পরিচিত মুখ তৌকির আহমেদ। অভিনয় দিয়ে শুরু করলেও এখন নাট্যপরিচালনার কাজও করছেন সমানতালে। ক্যাডেট কলেজে ছাত্র থাকাকালেই মঞ্চনাটকের প্রতি আগ্রহ। সেই আগ্রহ থেকেই থিয়েটারে পর্দার সামনে ও পেছনের কাজ শুরু করেন।

