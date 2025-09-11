টেলিভিশন

তাসনিয়া ফারিণের মানবিক আবেদন

বিনোদন প্রতিবেদক
ঢাকা
তাসনিয়া ফারিণকবির হোসেন

গত শুক্রবার ইউটিউব চ্যানেল প্রাঙ্ক কিংয়ের একটি নাটকের শুটিংয়ে যাওয়ার পথে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। ঢাকা থেকে টাঙ্গাইলে যাওয়ার সময় লাইট ও জেনারেটরবাহী একটি গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। এতে পাঁচজন গুরুতর আহত হন। এর মধ্যে সবচেয়ে সংকটাপন্ন অবস্থায় আছেন লাইটম্যান সহকারী রবিন। এরই মধ্যে গত সোমবার জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রবিনের একটি হাত কেটে ফেলা হয়েছে। একটি পা-ও ঝুঁকিতে রয়েছে। রবিনের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজন আর্থিক সহায়তা। এই লাইটম্যান সহকারীর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিবেচনায় পাশে থাকার অনুরোধ জানিয়েছে শোবিজের তারকা থেকে বিভিন্ন সংগঠন। রবিনের সাহায্যে মানবিক আবেদন জানালেন অভিনেত্রী তাসনিয়া ফারিণ।

লাইটম্যান সহকারী রবিন
ছবি: প্রথম আলো

ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বুধবার এক ফেসবুক পোস্টে ফারিণ লিখেছেন, ‘আসসালামু আলাইকুম, ফিল্ম অ্যান্ড মিডিয়া লাইটম্যান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য লাইটম্যান রবিন গত ৪ সেপ্টেম্বর ভোররাতে শুটিংয়ের কাজে টাঙ্গাইল যাওয়ার পথে রোড অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে বর্তমানে পঙ্গু হসপিটালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছেন। ইতিমধ্যে গত ৮ তারিখে তার বাঁ হাত কেটে ফেলা হয়েছে এবং তার বাঁ পা–টা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে। হয়তো এটাও বিচ্ছিন্ন হতে পারে।’

বাঁ হাত কেটে ফেলা হয়েছে রবিনের, একটি পা–ও ঝুঁকিতে

রবিনকে সাহায্যের আহ্বান জানিয়ে ফারিণ লিখেছেন, ‘রবিন একজন অত্যন্ত হতদরিদ্র পরিবারের সন্তান। তাঁর দুই বছরের একটি কন্যাসন্তান রয়েছে। এমন অবস্থায় আমাদের ফিল্ম অ্যান্ড মিডিয়া লাইটম্যান অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে, রবিনের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিবেচনা করে পাশে থাকার জন্য সবার কাছে বিনীতভাবে অনুরোধ করছি।’
এদিকে রবিনের পাশে দাঁড়াতে সদস্যদের আহ্বান জানিয়েছে ছোট পর্দার নির্মাতাদের সংগঠন ডিরেক্টরস গিল্ড বাংলাদেশ। ১২ সেপ্টেম্বরের ভেতর আহত ব্যক্তিদের আর্থিক সহায়তার অনুরোধ জানিয়েছে তারা।

