মোশাররফ করিম থেকে তৌসিফ–তটিনী, ঈদের পঞ্চম দিন টিভিতে কী দেখবেন
সাত দিনব্যাপী ঈদ আয়োজন করেছে দেশের টেলিভিশন চ্যানেলগুলো। একক নাটক, চলচ্চিত্র, ধারাবাহিক নাটক, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান, গানের অনুষ্ঠান, নৃত্যানুষ্ঠানসহ নানা বৈচিত্র্যময় আয়োজনে সাজানো হয়েছে চ্যানেলগুলোর অনুষ্ঠান। ঈদের পঞ্চম দিন কী কী আয়োজন থাকছে দেশের টেলিভিশন চ্যানেলগুলোয়, তা নিয়ে বিনোদনের বিশেষ এ আয়োজন।
এটিএন বাংলা
বিকেল ৫টা ৫০ মিনিটে নাটক দুই বধূ এক স্বামী। অভিনয়ে শামীম হাসান সরকার, সামান্তা পারভেজ। সন্ধ্যা ৭টা ৩৫ মিনিটে বিশেষ নাটক সৎভাইয়ের সংসার। অভিনয়ে জাহের আলভী, তিথি। রাত ৮টা ৫০ মিনিটে নাটক স্বভাব ভালো না। অভিনয়ে শামীম হাসান সরকার, সামান্তা পারভেজ। রাত ১০টা ৩০ মিনিটে বিশেষ অনুষ্ঠান ‘ঈদ বিনোদন মেলা-২’। রাত ১১টায় টেলিফিল্ম স্বপ্নের নায়িকা। অভিনয়ে রাশেদ সীমান্ত, মৌ খান।
বৈশাখী টিভি
সকাল ৮টা ১৫ মিনিটে ‘বৈশাখীর সকালের গান’। অংশগ্রহণে কণ্ঠশিল্পী লাবনী আক্তার। বেলা ১১টায় ‘গানে গানে ঈদ আনন্দ’। অংশগ্রহণে কণ্ঠশিল্পী নিশি শ্রাবণী ও লিটা সরকার। বেলা ১টায় ‘শুধু সিনেমার গান’। বেলা ২টা ৩০ মিনিটে বাংলা সিনেমা জীবনের গল্প। অভিনয়ে কবরী, আলমগীর, মান্না, মৌসুমী, শাবনূর। বিকেল ৫টা ১৫ মিনিটে ধারাবাহিক নাটক মায়া। অভিনয়ে মৌমিতা মৌ, সাজু জন, অভি, চমক তারা। বিকেল ৫টা ৪৫ মিনিটে ধারাবাহিক নাটক সোনার বাঁশি। অভিনয়ে আশিক চৌধুরী, তানহা তাসনিয়া, অভি, পুষ্প। সন্ধ্যা ৬টা ২০ মিনিটে ধারাবাহিক নাটক সাদা মনের মানুষ। অভিনয়ে ডলি জহুর, রওনক হাসান, তানজিকা আমিন, ফারজানা ছবি। সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে ধারাবাহিক নাটক গ্যাংস্টার। অভিনয়ে তানহা তাসনিয়া, ইমতু রাতিশ, শাহেদ আলী। রাত ৮টা ১০ মিনিটে একক নাটক পূর্ণতা। অভিনয়ে খায়রুল বাসার, সাফা কবির। রাত ৯টা ১৫ মিনিটে ধারাবাহিক নাটক কফিলের ছেলে। অভিনয়ে মোশাররফ করিম, নীলাঞ্জনা নীলা। রাত ৯টা ৫৫ মিনিটে একক নাটক ভালোবাসার অন্য নাম তুমি। অভিনয়ে শহীদুজ্জামান সেলিম, রিচি সোলায়মান, দীপা খন্দকার, ডলি জহুর। রাত ১১টা ৪০ মিনিটে মেগা নাটক কুবের মাঝি। অভিনয়ে শিপন মিত্র, আঁচল আখি।
চ্যানেল আই
বেলা ২টা ৩০ মিনিটে নাটক স্বপ্ন পূরণ ট্রাভেল এজেন্সি। অভিনয়ে জোভান, সামিরা খান মাহি। বিকেল ৪টা ৩০ মিনিটে নাটক প্রেমাতাল। অভিনয়ে তৌসিফ মাহবুব, নিদ্রা দে নেহা। সন্ধ্যা ৬টা ১০ মিনিটে ‘ছোটকাকু’ অবলম্বনে ধারাবাহিক নাটক কঙ্গ থেকে বঙ্গ। সন্ধ্যা ৭টা ৫০ মিনিটে নাটক ভেজা চোখ। অভিনয়ে খায়রুল বাসার, তটিনী। রাত ৯টা ৩৫ মিনিটে নাটক বউয়ের বিয়ে। অভিনয়ে নিলয় আলমগীর, হিমি।
মাছরাঙা
বিকেল ৫টা ৫০ মিনিটে নাটক তুই। অভিনয়ে মোশাররফ করিম, তাসনুভা তিশা। সন্ধ্যা ৭টা ২০ মিনিটে ধারাবাহিক নাটক মেইন কাস্টিং। অভিনয়ে চঞ্চল চৌধুরী, মৌসুমী হামিদ। রাত ৮টায় নাটক বেসড অন ট্রু স্টোরি। অভিনয়ে মুশফিক আর ফারহান, সাফা কবির। রাত ৯টা ১০ মিনিটে ধারাবাহিক নাটক ভ্যাজাল জামাই। অভিনয়ে মোশাররফ করিম, রোবেনা রেজা জু্ঁই। রাত ১০টা ২০ মিনিটে নাটক জখম। অভিনয়ে তৌসিফ, তটিনী। রাত ১১টা ৩০ মিনিটে টেলিফিল্ম জটিল প্রেম। অভিনয়ে নিলয়, মাহি।
দীপ্ত
দুপুর ১২টা ১০ মিনিটে ‘আমাদের ছবি আমাদের গান’। সন্ধ্যা ৭টায় নাটক ফিফটি ফিফটি। অভিনয়ে তানজিন তিশা, তৌসিফ। রাত ৮টায় নাটক না বলা কথা। অভিনয়ে সুনেরাহ্ বিনতে কামাল, আরশ খান। রাত ৯টা ৪০ মিনিটে ধারাবাহিক নাটক ভাইজান। রাত ১০টায় নাটক ফড়িং। অভিনয়ে সাদ সালমি নাওভী, সারিকা সাবাহ। রাত ১১টা ৫ মিনিটে নাটক গ্র্যাজুয়েট হকার। অভিনয়ে জোভান, তানজিন তিশা।
নাগরিক
রাত ৮টায় সাত পর্বের নাটক ব্ল্যাক মানি। অভিনয়ে পূজা চেরী, রুবেল, ইন্তেখাব দিনার। রাত ৮টা ৪৫ মিনিটে নাটক নেক্সট ডোর নেইবার। অভিনয়ে আইশা খান, পার্থ শেখ। রাত ১০টায় সেলিব্রিটি শো ‘তারায় তারায়’। রাত ১১টায় লাইভ: বাংলা বাউল। শিল্পী: খাইরুল ওয়াসি ও কানিজ খন্দকার।