যখন দেশের মানুষ আপনার হাতে দেশের দায়িত্ব তুলে দেবে...

যখন দেশের মানুষ আপনার হাতে দেশের দায়িত্ব তুলে দেবে...
আজ বৃহস্পতিবার বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দেশে ফিরেছেন। তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে অভিনেতা খায়রুল বাসার ফেসবুক স্ট্যাটাসে লিখেছেন, ‘স্বাগত বাংলাদেশে।’ একই সঙ্গে এই ফেরার মধ্য দিয়ে দেশে শান্তি ফিরুক, এমন প্রত্যাশাও ব্যক্ত করেছেন এই ছোট পর্দার অভিনেতা।
খায়রুল বাসার তাঁর ব্যক্তিগত ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে দেওয়া স্ট্যাটাসে তারেক রহমানের প্রশংসা করেছেন। বাংলার প্রকৃতি ও মানুষের আবেগের সঙ্গে মিল রেখে বাসার তাঁর প্রত্যাশার কথা জানিয়ে লিখেছেন, ‘বাংলার শিশির ভেজা ঘাসের স্পর্শে আপনার অন্তর শীতল হোক আর আপনার নেতৃত্বে এ দেশে শান্তি ফিরুক। আপনি সুস্থ থাকেন সুন্দর থাকেন এবং বাংলার মানুষের আস্থা হয়ে থাকেন, এই দোয়া রইল।’
বাসার তাঁর মতামত তুলে ধরেছেন। সেখানে প্রত্যাশা করেছেন, হয়তো ভবিষ্যতে তারেক রহমানের দল দেশের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করবে। বাসারের মতে, যখন দেশের মানুষ তারেক রহমানের হাতে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব তুলে দেবে, তখন সব ভালো কাজের প্রশংসা করতে না পারলেও অসংগতির বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করবেন।
এই নিয়ে বাসার লিখেছেন, ‘যখন দেশের মানুষ আপনার হাতে দেশের দায়িত্ব তুলে দেবে, সেদিন থেকে আপনার সকল ভালো কাজের স্তুতি করতে না পারলেও অসংগতির প্রতি ভরপুর সমালোচনা করব।’
বাসারের এই স্ট্যাটাস সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। অনেকেই একে দায়িত্বশীল নাগরিকের বক্তব্য হিসেবে দেখছেন, আবার কেউ কেউ রাজনৈতিক বক্তব্য হিসেবে বিশ্লেষণ করছেন। সেখানে কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন সব মিলিয়ে খায়রুল বাসারের এই লেখা রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নতুন আলোচনার সূচনা করবে। কেউ নেতিবাচক মন্তব্যও করেছেন।
সব শেষে বাসার লিখেছেন, ‘আশা রাখি আপনি সব সময় সমালোচনাকে ভালোবাসা হিসেবেই এবং সাধারণ মানুষের অস্বস্তি অস্থিরতার প্রকাশ হিসেবে গ্রহণ করবেন।’