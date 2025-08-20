দুই চেয়ারম্যানের দ্বন্দ্ব আর জনগণের ভালোবাসা নিয়ে ‘রূপনগর’

দুই চেয়ারম্যানের দ্বন্দ্ব আর জনগণের ভালোবাসা নিয়ে ‘রূপনগর’
দীপ্ত টিভিতে আসছে কায়সার আহমেদের নতুন মেগা ধারাবাহিক নাটক ‘রূপনগর’। ‘বকুলপুর’-এর ব্যাপক দর্শকপ্রিয়তার পর এবার একঝাঁক জনপ্রিয় ও গুণী অভিনয়শিল্পীকে নিয়ে শুটিং শুরু হয়েছে এই নাটকের।
এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে এ নাটকের বিস্তারিত। গল্পের কেন্দ্রবিন্দু হলো দুটি ইউনিয়নের দুই চেয়ারম্যানের এলাকা ‘রূপনগর’। একসময় ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলেও এখন তাঁরা পরস্পরের শত্রু।
নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে দুজনের পরিবার এবং এলাকার মানুষদের মধ্যে বিরোধ বাধ্যতামূলক হয়ে ওঠে। এক চেয়ারম্যানের ভেতরের রূপ হলো চোরাকারবারি আর অন্যজন দখলবাজ। তবু রূপনগরে আছে কিছু রঙিন চরিত্র, যারা সুখে-দুঃখে, কষ্টে-আনন্দে একে অপরের পাশে থাকে। নাটকটি দর্শককে দেখাবে, কীভাবে ব্যক্তিগত স্বার্থ, শত্রুতা ও ভালোবাসার মিশ্রণে তৈরি হয় এক অনন্য গল্প।
নাটকের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন শ্যামল মাওলা, আ খ ম হাসান, দিলারা জামান, নাজনীন হাসান চুমকি, আনিকা কবির শখ, ইমতু রাতিশ, শাফিউল রাজ, সানজিদা, সাফানা নমনী, সুব্রত, মাহমুদুল ইসলাম মিঠু, এমিলা হকসহ অনেকে। নাটকের চিত্রনাট্য লিখেছেন লিটু সাখাওয়াত।
শিগগিরই দীপ্ত টিভি ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে নাটকটি প্রচারিত হবে।