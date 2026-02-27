শোয়েব মালিকের চতুর্থ বিয়ে? পাত্রী পাকিস্তানি অভিনেত্রী

শোয়েব মালিকের চতুর্থ বিয়ে? পাত্রী পাকিস্তানি অভিনেত্রী
বিয়ের জন্য চতুর্থবারের মতো সংবাদের শিরোনামে পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক শোয়েব মালিক। একাধিক সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, আজ ২৭ ফেব্রুয়ারি চতুর্থবারের মতো বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন ৪৪ বছর বয়সী সাবেক এই ক্রিকেটার। পাত্রী পাকিস্তানি অভিনেত্রী ভানিজা সাত্তার।
যদিও এ দাবির পক্ষে এখন পর্যন্ত শোয়েব মালিক বা ভানিজা সাত্তার—কেউই আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু নিশ্চিত করেননি। তাই এটিকে এখন পর্যন্ত গুঞ্জনই বলছে সংবাদমাধ্যমগুলো।
২০০২ সালে শোয়েব মালিক প্রথম বিয়ে করেন ভারতের হায়দরাবাদের বাসিন্দা আয়েশা সিদ্দিকীকে। আট বছর পর তাঁদের বিচ্ছেদ হয়। ২০১০ সালে দ্বিতীয় বিয়ে করেন ভারতীয় টেনিস তারকা সানিয়া মির্জাকে। ২০১৮ সালে তাঁদের প্রথম সন্তান ইজহানের জন্ম হয়।
এরপর সানা জাভেদের সঙ্গে বিজ্ঞাপনে কাজ করতে গিয়ে শোয়েবের প্রেম হয়। সে সময় তিনি সানিয়ার সঙ্গে বৈবাহিক জীবনে ছিলেন। সানিয়া বিষয়টা জানার পর দূরত্ব বাড়ান এবং ২০২৩ সালে বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেন। বিচ্ছেদের কিছুদিন পরই ২০২৪ সালের ২০ জানুয়ারি পাকিস্তানি অভিনেত্রী সানা জাভেদকে বিয়ে করেন শোয়েব মালিক। যদিও এখন পর্যন্ত সানার সঙ্গে তাঁর পারিবারিক কলহ ও বিচ্ছেদ নিয়ে কোনো খবর প্রকাশ্যে আসেনি।
আলোচনায় থাকা ভানিজা সাত্তার একজন নবীন পাকিস্তানি টেলিভিশন অভিনেত্রী। তিনি টিভির জনপ্রিয় নাটক ‘লাডলি’তে ‘নাজো’ চরিত্রে অভিনয় করে পরিচিতি পেয়েছেন। করাচিতে জন্ম ও বেড়ে ওঠা সাত্তার করাচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক সম্পন্ন করেছেন।
গালফ নিউজ অবলম্বনে