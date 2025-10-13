টেলিভিশন

রেলস্টেশনে ঝুঁকি নিয়ে ভিডিও করছেন পড়শী, এরপর...

পড়শী। গায়িকার ইনস্টাগ্রাম থেকে

নিয়মিত নন, শখের অভিনেত্রী পড়শী। মিউজিক ভিডিওর পাশাপাশি নাটকেও মাঝেমধ্যে তাঁকে দেখা যায়। কিছুটা বিরতি দিয়ে এবার তাঁকে ব্লগার চরিত্রে দেখা যাবে—জীবনের ঝুঁকি নিয়েও যে ভাইরাল হতে চায়। ‘মন প্রিয়া’ নামের রোমান্টিক নাটকটিতে তাঁর সহশিল্পী ফারহান আহমেদ জোভান। ‘মন প্রিয়া’ পরিচালনা করেছেন মহিদুল মহিম।

এই পরিচালকেরই ‘লাভ স্টেশন’ নাটকে জোভান–পড়শীকে প্রথম একসঙ্গে দেখা যায়। দর্শকের কাছ থেকে ভালো সাড়া পাওয়ায় এই জুটিকে নিয়ে পরে নির্মিত হয় ‘ভালোবাসার তিন দিন’, ‘মনজুড়ে’, ‘পারব না তোকে ছাড়তে’সহ একাধিক নাটক। এর মধ্যে কয়েকটি নাটকের ভিউ দুই কোটি ছাড়িয়েছে।

‘মন প্রিয়া’ নাটকের দৃশ্যে জোভান ও পড়শী। নির্মাতার সৌজন্যে

মহিদুল মহিম বলেন, ‘নাটকের গল্পে সমাজের জন্য বড় একটা বার্তা দিতে চেয়েছি আমরা। এখন প্রায়ই দেখা যায়, অনেকেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভিডিও বানাচ্ছেন। এতে হতাহতের ঘটনাও ঘটছে। কয়েক দিন আগে তেজগাঁওয়ে এক তরুণ এভাবে ভিডিও করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে। আমরা বলতে চেয়েছি, মানুষ যেন ভিডিওর জন্য নয়, জীবনের জন্য, সমাজের জন্য ঝুঁকি নেয়।’

নাটকের শুটিং সম্প্রতি শেষ হয়েছে। সেই সময়ের একটি দৃশ্য টিকটকে পোস্ট করেছেন পড়শী। সেখানে দেখা যায়, রেলস্টেশনে ঝুঁকি নিয়ে ভিডিও করছেন পড়শী। এমন সময় তাঁকে বাধা দেন গল্পের নায়ক ফারহান আহমেদ জোভান। এখান থেকেই তাঁদের পরিচয়।

পরিচালক জানান, পড়শী ও জোভান দুজনই সহযোগী শিল্পী। গল্প পছন্দ না হলে তাঁরা অভিনয়ে রাজি হন না। গল্পের অর্ধেক শোনার পরই তাঁরা অভিনয়ে রাজি হয়ে যান।
গানে ক্যারিয়ার গড়া পড়শী নাটকে অভিনয় সম্পর্কে আগে প্রথম আলোকে বলেছিলেন, ‘ভালো গল্প পেলে নিয়মিত অভিনয় করতে আপত্তি নেই। তবে পছন্দ না হলে না করে দিই। আমার তো আসলে কিছুই প্ল্যান করে করা হয় না। নাচে ক্যারিয়ার গড়ার ইচ্ছা ছিল, নাচ শিখতাম নিয়মিত। সেখান থেকে গানে আসা, আবার মাঝেমধ্যে নাটকেও অভিনয় করি। গল্পটা ভালো লাগলেই কাজ করি।’
পরিচালক জানান, নাটকটির পোস্ট–প্রডাকশনের কাজ চলছে।

