‘তুমি শুটিং ইউনিটে না আসলে উত্তেজনা ছড়াবে কে’ হাসান মাসুদকে কচি খন্দকার

‘তুমি শুটিং ইউনিটে না আসলে উত্তেজনা ছড়াবে কে’ হাসান মাসুদকে কচি খন্দকার
গত সোমবার রাতে প্রচণ্ড মাথাব্যথা ও খিঁচুনি নিয়ে ঢাকার মহাখালীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হন অভিনেতা হাসান মাসুদ। তাঁর এই অসুস্থতায় আরেক সহকর্মী কচি খন্দকার লিখেছেন, ‘তুমি শুটিং ইউনিটে না আসলে উত্তেজনা ছড়াবে কে, দ্রুত ফিরে আসো।’ তাঁরা একসঙ্গে ‘তেল ছাড়া পরোটা’তে অভিনয় করেছেন।
কচি খন্দকার জানান, শুটিংয়ে প্রাণবন্ত হাসান মাসুদ। তাঁর সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন। বয়সে হাসান মাসুদ বড় হলেও সম্পর্কটা বন্ধুত্বপূর্ণ। নতুন করে তাঁরা একসঙ্গে ধারাবাহিকটিতে অভিনয় করছেন। তিনি হাসান মাসুদকে উদ্দেশ করে বলেন, ‘প্রিয় বন্ধু হাসান মাসুদ, তোমাকে সুস্থ হয়ে ফিরে আসতে হবে। অসুস্থতা তোমাকে মানায় না। তোমার স্বতঃস্ফূর্ত ক্যারেক্টার আমাদের বিমোহিত করে। তুমি উত্তেজিত হলেই আমাদের ভালো লাগে। অদ্ভুত ভালো লাগা তৈরি হয়।’
হাসান মাসুদকে নাটকটিতে হিসাবরক্ষকের চরিত্রে দেখা যাচ্ছে। চরিত্রের জন্য হাসান মাসুদ প্রশংসিতও হচ্ছেন। মাছরাঙা টেলিভিশনের এই ধারাবাহিকের সামনে একসঙ্গে শুটিং রয়েছে।
এর পরিচালক কচি খন্দকার ফেসবুক স্ট্যাটাসে লিখেছেন, ‘আমাদের সামনে শুটিং রয়েছে। তোমাকে ছাড়া কীভাবে শুটিং হবে? তুমি শুটিং ইউনিটে না আসলে উত্তেজনা ছড়াবে কে? অসাধারণ তোমার উপস্থিতি! তুমি আমাদের প্রাণ। তুমি আমাদের শক্তি। তুমি আমাদের ভালোবাসা। প্লিজ, রোগকে সম্পূর্ণ নির্মূল করে ফিরে আসো আমাদের অ্যাকাউন্টেড মকবুল সাহেব। আমাদের সবার প্রিয় হাসান মাসুদ।’
কচি খন্দকারের লেখা ও পরিচালনায় অনেক নাটকে অভিনয় করেছেন হাসান মাসুদ। তাঁদের মধ্যে শুরু থেকে বোঝাপড়া ভালো। সহকর্মীর জন্য চিন্তিত এই অভিনেতা। বর্তমানে হাসান মাসুদ সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। তাঁর স্ত্রী সানজিদা শিমুল জানালেন, আপাতত চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে থাকতে হবে।