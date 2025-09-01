৩৮ বছরেই চলে গেলেন অভিনেত্রী প্রিয়া

৩৮ বছরেই চলে গেলেন অভিনেত্রী প্রিয়া
টেলিভিশনের জনপ্রিয় মুখ প্রিয়া মারাঠে আর নেই। দীর্ঘদিন ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই করে গতকাল রোববার ভোর চারটায় মুম্বাইয়ের মীরা রোডের নিজ বাসভবনে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। বয়স হয়েছিল মাত্র ৩৮ বছর। তাঁর স্বামী স্বামী শান্তনু মোগেও অভিনেতা; মারাঠি টেলিভিশনে ছত্রপতি শিবাজির চরিত্রে পরিচিত মুখ। সারা ভারতে ছোট পর্দার দর্শকদের কাছে তিনি ছিলেন জনপ্রিয় মুখ, বাংলাদেশেও তাঁর পরিচিতি রয়েছে।
প্রিয়া মারাঠে প্রথম অভিনয় করেন ২০০৫ সালে ‘ইয়া সুখানো ইয়া’ নামের মারাঠি ধারাবাহিকে। এরপর তিনি কাজ করেছেন দীর্ঘকালীন সিরিয়াল ‘চার দিবস সাসুছে’-তে। মারাঠি থেকে বলিউডে প্রবেশ করেন ২০০৮ সালে, মিলিন্দ উকের চলচ্চিত্র ‘হমনে জিনা শিখ লিয়া’-তে অভিনয়ের মাধ্যমে।
হিন্দি টেলিভিশনে প্রবেশের পর প্রিয়া সবচেয়ে বেশি পরিচিতি পান একতা কাপুর প্রযোজিত জনপ্রিয় সিরিয়াল ‘পবিত্র রিশতা’-য়। সেখানে তিনি অভিনয় করেছিলেন বর্ষা দেশপান্ডে ও ঝুমরির চরিত্রে। এ ধারাবাহিকে ছিলেন প্রয়াত সুশান্ত সিং রাজপুত ও অঙ্কিতা লোখান্ডে।
প্রিয়ার সহ-অভিনেত্রী উষা নাদকার্নি শোক প্রকাশ করে বলেন, ‘আমি শুনেছিলাম ওর ক্যানসার হয়েছে। পরে অপারেশন করেছিল, আবার কাজেও ফিরেছিল। তবে সম্প্রতি জানতে পারি, ওর অবস্থা ভালো নয়। শেষ কদিন আগে স্বামী আমাদের দেখতে যেতে মানা করেছিলেন। হয়তো চিকিৎসার কারণে মাথার চুল পড়ে গিয়েছিল বলে তিনি লজ্জা পাচ্ছিলেন। ভীষণ কষ্ট লাগছে। এত অল্প বয়সে কেউ চলে যায় কেমন করে? ঈশ্বর এত নিষ্ঠুর হতে পারেন?’
উষা নাদকার্নি আরও বলেন, ‘প্রিয়া সব সময় হাসিখুশি থাকত, সবার সঙ্গে মিশত। ও তো বিয়েও করেছিল কয়েক বছর আগে, ঋণ করে বাড়িও কিনেছিল। ভালোই হলো ওর সন্তান হয়নি, না হলে আজ ওদের কী হতো কে জানে।’
অভিনয়ের পাশাপাশি প্রিয়া ছিলেন একজন স্ট্যান্ডআপ কমেডিয়ানও। ২০১০ সালে তিনি অংশ নেন ‘কমেডি সার্কাস কে সুপারস্টারস’ অনুষ্ঠানে। পরবর্তী সময়ে অভিনয় করেন ‘উত্তরণ’ (২০১১-১২), ‘বড়ে আচ্ছে লাগে হ্যায়’ (২০১২) এবং ‘সাথ নিভানা সাথিয়া’–তে (২০১৭)।
একই সঙ্গে হিন্দি ও মারাঠি টেলিভিশনে দর্শকের মনে জায়গা করে নিয়েছিলেন প্রিয়া মারাঠে। মাত্র ৩৮ বছর বয়সে তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ বিনোদন দুনিয়া।