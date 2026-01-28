‘এটা আমাদেরই গল্প’ নাটকের অবিশ্বাস্য রেকর্ড
একসময় ঢাকার ধারাবাহিক নাটকের বেশ জনপ্রিয়তা ছিল। তবে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়েছে। বিদেশি ধারাবাহিকে ঝুঁকেছেন দর্শকেরা। তবে সে চিত্র বদলাচ্ছে। আবার পরিবার নিয়ে দেশের ধারাবাহিক নাটক উপভোগ করছেন দর্শকেরা। এর মধ্যে আলাদাভাবে নজর কেড়েছে মোস্তফা কামাল রাজের ‘এটা আমাদেরই গল্প’। দর্শকেরা বলছেন, ধারাবাহিকটি পরিবারের সদস্যদের নিয়ে দেখার মতো। পাশাপাশি এর গল্প ও চরিত্রের মধ্যে নিজেদের খুঁজে পাচ্ছেন তাঁরা। এর ফলে নাটকের প্রতিটি পর্ব ইউটিউবে পাচ্ছে মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউ।
নাটকটি নিয়ে আজ নতুন এক তথ্য দিলেন নির্মাতা। ফেসবুক পোস্টে জানিয়েছেন, ইউটিউব, ফেসবুকসহ সোশ্যাল মিডিয়ার বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে ধারাবাহিক নাটকটি এখন পর্যন্ত দেখা হয়েছে ২৬০ কোটি বার! যা বাংলাদেশের কোনো সিরিয়ালের ক্ষেত্রে এক বিরল রেকর্ড!
সিনেমাওয়ালার ব্যানারে নির্মিত নাটকটির নতুন পর্ব সপ্তাহের প্রতি মঙ্গল ও বুধবার রাত সাড়ে নয়টায় চ্যানেল আইয়ের পর্দায় এবং বুধ ও বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টায় সিনেমাওয়ালা ইউটিউব চ্যানেলে মুক্তি পাচ্ছে।
এদিন নির্মাতা আরও জানিয়েছেন, নাটকের প্রতিটি পর্বই এক কোটির বেশি ভিউ অতিক্রম করছে, যা দেশের নাটকে এবারই প্রথম।
মঙ্গলবার দুপুরে রাজ তাঁর ফেসবুকে লিখেছেন, ‘আপনাদের জানাতে পেরে আমরা অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি, “এটা আমাদের গল্প” সিরিজটি এখন পর্যন্ত সমস্ত সোশ্যাল মিডিয়াজুড়ে প্রায় ২ দশমিক ৬ বিলিয়ন (২০৬০ মিলিয়ন, ২৬০ কোটি) ভিউ অর্জন করেছে। আর প্রতিটি পর্ব ইউটিউবে এক কোটির বেশি ভিউ অতিক্রম করেছে। এই পরিমাণ ভালোবাসার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।’
‘এটা আমাদেরই গল্প’ নাটকের গল্পে পারিবারিক বন্ধন, ভালোবাসা, দ্বন্দ্ব আর মমত্ববোধ উঠে এসেছে। এর গুরুত্বপূর্ণ সব চরিত্রে অভিনয় করেছেন ইরফান সাজ্জাদ, কেয়া পায়েল, খায়রুল বাসার, সুনেরাহ্ বিনতে কামাল, ইন্তেখাব দিনার, দীপা খন্দকার, মনিরা মিঠু, নাদের চৌধুরী, শিল্পী সরকার অপু প্রমুখ।