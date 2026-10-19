বিয়ের প্রস্তাব পেয়েছেন ৬০ থেকে ৭০টি, ছিলেন বিবাহিত পুরুষেরাও

বিয়ের প্রস্তাব পেয়েছেন ৬০ থেকে ৭০টি, ছিলেন বিবাহিত পুরুষেরাও
পাকিস্তানের রিয়েলিটি শো ‘তামাশা ৫’-এর রানারআপ এজরা আয়েশা জানিয়েছেন, এখন পর্যন্ত ৬০ থেকে ৭০টি বিয়ের প্রস্তাব পেয়েছেন তিনি। এসব প্রস্তাবের মধ্যে কয়েকজন বিবাহিত পুরুষের প্রস্তাবও ছিল।
সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বিয়ের প্রস্তাব ও জীবনসঙ্গী সম্পর্কে নিজের পছন্দের কথা জানান এই অভিনেত্রী।
এজরা বলেন, তাঁর দাদি চেয়েছিলেন, তিনি যেন চাচাতো ভাইকে বিয়ে করেন। তবে এজরা জানিয়েছেন, বিয়ের আগে নিজের ক্যারিয়ার গুছিয়ে নিতে চান তিনি।
অভিনেত্রী আরও জানান, এক বিবাহিত রাজনীতিবিদ তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ওই ব্যক্তি তাঁকে বিয়ে করলে গাড়ি, ক্রেডিট কার্ড, ভ্রমণসহ নানা বিলাসী সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন বলে দাবি করেন এজরা।
যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী এক বিবাহিত পুরুষও তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এজরার ভাষ্য, ওই ব্যক্তি দাবি করেছিলেন, তাঁর স্ত্রী দ্বিতীয় বিয়ে মেনে নিতে রাজি আছেন।
তবে বিবাহিত কোনো পুরুষকে বিয়ে করতে চান না বলে স্পষ্ট জানিয়েছেন এজরা। অন্য কোনো নারীর সংসার ভাঙতে চান না তিনি।
এজরা বলেন, তিনি এমন একজন জীবনসঙ্গী চান, যিনি নারীদের সম্মান করবেন এবং শুধু তাঁর প্রতিই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবেন।
ডেইলি পাকিস্তানি অবলম্বনে