শত পর্বে ‘খুশবু’, নাটকটি কেন আলোচনায়

শত পর্বে ‘খুশবু’, নাটকটি কেন আলোচনায়
গ্রাম থেকে শহরে এসে টিকে থাকার লড়াই—এক তরুণীর সেই সংগ্রামের গল্প নিয়ে দীপ্ত টিভিতে প্রচারিত হচ্ছে মেগা ধারাবাহিক খুশবু। জনপ্রিয় এই ধারাবাহিক পৌঁছে গেছে ১০০ পর্বের মাইলফলকে। আজ ৮ জানুয়ারি প্রচারিত হবে শততম পর্ব। টেলিভিশনের পর্দার পাশাপাশি অনলাইনেও আলোচনায় এসেছে নাটকটি। নতুন ও পরিচিত শিল্পীদের একসঙ্গে পাওয়া, এটিও দর্শকের আগ্রহ বাড়িয়েছে বলে মনে করছেন নির্মাতারা। তাঁদের ভাষায়, ধারাবাহিক নাটকের প্রতি দর্শকের আগ্রহ যে এখনো অটুট, খুশবু তারই প্রমাণ।
আতর তৈরি আর সুগন্ধির প্রতি ভালোবাসা থেকে বাবা মেয়ের নাম রাখে ‘খুশবু’। কিন্তু গ্রামের একটি দুষ্ট চক্রের চক্রান্তে বদলে যায় তার জীবন। বাবার ঋণ শোধ করতে শহরে এসে জড়িয়ে পড়ে এক নায়িকা খুনের মামলার জটিলতায়। পরে পোশাক কারখানায় কাজ নেয় খুশবু। সেখানে নারীশ্রমিকদের জীবনের টানাপোড়েন, লড়াই, স্বপ্ন আর বেঁচে থাকার সংগ্রামের মধ্য দিয়েই এগোয় গল্প। ধীরে ধীরে সে পোশাক কারখানার শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইটাও নিজের দায়িত্ব হিসেবে নেয়। পোশাকশিল্পের ভেতর-বাইরের বাস্তবতা, শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের চাপ, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা—এসবই ধারাবাহিকটিতে উঠে এসেছে। দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জীবনের সঙ্গে মিল থাকায় গল্পটি দর্শকের কাছেও সহজে পৌঁছেছে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। তাদের কারণে নাটকটি আলোচনায়, দর্শক টিভি ও ইউটিউবে দেখছেন।
কাজী মিডিয়ার প্রযোজনায় নির্মিত খুশবু পরিচালনা করেছেন সাজ্জাদ সুমন। গল্প ও চিত্রনাট্য লিখেছেন আহমেদ খান ও আসফিদুল হক। অভিনয় করেছেন ফজলুর রহমান বাবু, গাজী রাকায়েত, ইন্তেখাব দিনার, নাজিয়া হক অর্ষা, মাইমুনা ফেরদৌস মমসহ আরও অনেকে। একটি বিশেষ চরিত্রে আছেন সামিরা খান মাহি। নামভূমিকায় অভিনয় করেছেন দীপ্ত স্টার হান্ট বিজয়ী মিষ্টি ঘোষ; এ প্রতিযোগিতার আরও বিজয়ী সাকিব হোসাইন, সায়র নিয়োগী, শেখ ফারিয়া হোসেন ও মারিয়া মৌকেও দেখা যাচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে।
ধারাবাহিকটির নির্মাতা সাজ্জাদ সুমন বলেন, তাঁরা নতুন ধরনের গল্প বলতে চেয়েছেন, যেখানে পরিবার, সংগ্রাম ও স্বপ্ন একসঙ্গে ধরা পড়েছে। তাঁর আশা, দর্শকের ভালোবাসাই তাঁদের কাজের বড় শক্তি হয়ে থাকবে।
প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট ও রাত ১০টা ৩০ মিনিটে দীপ্ত টিভিতে প্রচারিত হচ্ছে খুশবু। পাশাপাশি এটি দেখা যাচ্ছে দীপ্ত প্লে ও দীপ্ত টিভির ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মেও।