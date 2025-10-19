কলেজছাত্রের চরিত্রকে না
১২ বছর পর এমন চরিত্রে ফেরার অভিজ্ঞতা নিয়ে জোভান বলেন, ‘আমার বয়স এখন ৩৩। বয়স বাড়ছে, সেটা আমাকেই মনে করিয়ে দিচ্ছে—এখন আর কলেজছাত্রের চরিত্রে অভিনয়ের সময় নয়। ভাবলাম, যেমন ক্রিকেটাররা অবসর নেয়, আমরাও তেমনি একেকটা চরিত্র থেকে অবসর নিতে পারি। এ ভাবনা থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কলেজ ডেজ-ই হবে কলেজছাত্র হিসেবে আমার শেষ অভিনয়।’
গল্পের প্রয়োজনে এবার বেশ প্রস্তুতি নিতে হয়েছে। দীর্ঘদিন পর টিনএজ চরিত্রে অভিনয় করতে গিয়ে দর্শকের প্রতিক্রিয়া নিয়েও দোটানায় ছিলেন। জোভান বলেন, ‘দীর্ঘ বিরতির পর এমন চরিত্রে মানিয়ে নিতে পারব কি না, তা নিয়ে চিন্তা ছিল। পরিচালক প্রবীরদা (রায়) সাহস দিয়েছেন। আমিও নিজের জায়গা থেকে চেষ্টা করেছি। যেমন সকালে উঠে নিয়মিত জিম করতে হয়েছে, ওজন কমাতে খাদ্যাভ্যাস বদলাতে হয়েছে। এমনও হয়েছে—জিম থেকে সরাসরি শুটিংয়ে গেছি।’
পরিচালক প্রবীর রায় জানান, এ চরিত্র নিয়ে জোভানের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। তিনি বলেন, ‘কলেজছাত্র চরিত্রটি আসলে বেশ মজার। দুই মাসের বেশি সময় ধরে গল্প ও লুক নিয়ে আমরা কাজ করেছি। জোভানের জন্য এটা ছিল চ্যালেঞ্জিং, শুরুতে সে এমন চরিত্রে ফিরতে চায়নি। তবে গল্পের প্রয়োজনে ঝুঁকি নিয়েই নামতে হয়েছে।’
প্রবীর রায় আরও বলেন, ‘নাটকের জন্য বেশি সময় বা বাজেট পাই না, কিন্তু দর্শকদের জন্য ভিন্ন কিছু করার চেষ্টা করেছি। গল্পের প্রয়োজনেই জোভানকে চার-পাঁচ কেজি ওজন কমাতে হয়েছে। লুক পরিবর্তনের জন্য শুটিংয়ে বিরতিও নিতে হয়েছে। আমরা চেয়েছি কলেজ ডেজ-কে যতটা সম্ভব বাস্তবসম্মতভাবে দর্শকের সামনে তুলে ধরতে।’
নাটকটিতে আরও অভিনয় করেছেন ফারিয়া শাহরিন, সাদিয়া আয়মান, জোনায়েদ বোগদাদী, কিংকর আহসান ও আহমেদ দস্তগীর প্রমুখ।