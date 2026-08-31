‘বোহেমিয়ান ঘোড়া ২’ ও দুই সিনেমা নিয়ে আসছেন অমিতাভ–মুশফিকা

‘বোহেমিয়ান ঘোড়া ২’ ও দুই সিনেমা নিয়ে আসছেন অমিতাভ–মুশফিকা
দেড় বছর আগে মুক্তি পাওয়া ‘বোহেমিয়ান ঘোড়া’য় উঠে এসেছিল এক ট্রাকচালকের জীবনের বিচিত্র গল্প। সাত পর্বের কমেডি সিরিজটিতে আব্বাস চরিত্রে অভিনয় করে প্রশংসা পান মোশাররফ করিম। এবার আসছে সিরিজটির দ্বিতীয় কিস্তি। আগামী ডিসেম্বরে শুরু হবে ‘বোহেমিয়ান ঘোড়া ২’I–এর শুটিং। পরিচালক অমিতাভ রেজা চৌধুরীর সঙ্গে সিরিজটি পরিচালনা করবেন তাঁর স্ত্রী চলচ্চিত্র নির্মাতা মুশফিকা মাসুদ।
অভিনয়শিল্পীদের শিডিউল ঠিক করার কাজ চলছে, গতকাল রোববার জানালেন অমিতাভ রেজা। প্রথম কিস্তিতে মোশাররফ করিমের পাশাপাশি অভিনয় করেছিলেন রোবেনা রেজা জুঁই, রুনা খান, তানজিকা আমিন, মৌসুমী হামিদ, সাদিয়া আয়মান, ফারহানা হামিদ, আসমা উল হুসনা ও সারাহ জেবিন। দ্বিতীয় কিস্তিতে আগের শিল্পীদের অনেকেই থাকবেন। আবার কয়েকজন পরিবর্তনও করা হতে পারে। এ বিষয়ে এখনই নিশ্চিত করে কিছু বলতে চান না অমিতাভ রেজা।
‘বোহেমিয়ান ঘোড়া ২’ অমিতাভ রেজা চৌধুরী–মুশফিকা মাসুদের একসঙ্গে প্রথম কাজ নয়। দুজন একসঙ্গে আগে বিজ্ঞাপনচিত্রও বানিয়েছেন। গত নভেম্বরে বিয়ের পর থেকেই তাঁরা একসঙ্গে কাজ করছেন বলে জানান অমিতাভ রেজা। দুজনেই চলচ্চিত্র নির্মাতা হওয়ায় চিত্রনাট্য তৈরি থেকে শুরু করে পরিচালনা—পুরো সৃজনশীল প্রক্রিয়ায় তাঁরা একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত থাকছেন। স্বামী–স্ত্রী হিসেবে একসঙ্গে কাজ করার সুবিধার কথাও জানিয়েছেন অমিতাভ রেজা, দুজনের আলাদা মনন ও অভিজ্ঞতা একই কাজে যুক্ত হওয়ায় সৃজনশীলভাবে লাভবান হচ্ছেন তাঁরা।
অমিতাভ রেজা চৌধুরী বলেন, ‘সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো, দুটি আলাদা মনন ও অভিজ্ঞতা একই কাজে যুক্ত হচ্ছে। মুশফিকার কাছ থেকে আমি নতুন ভাবনা ও ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পাই, যা আমার চলচ্চিত্রকে আরও সমৃদ্ধ করে। অন্যদিকে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রাঙ্গনে কাজ করার অভিজ্ঞতা এবং এখানকার বাস্তবতা সম্পর্কে আমার যে ধারণা, সেটি মুশফিকার কাজে সহায়ক। এই পারস্পরিক আদান-প্রদানই আমাদের একসঙ্গে কাজ করার মূল শক্তি।’
ওয়েব সিরিজের পাশাপাশি এই দম্পতিকে বড় পর্দায়ও যৌথভাবে কাজ করতে দেখা যাবে। আগামী বছর অমিতাভ রেজা ও মুশফিকা মাসুদ যৌথভাবে আরও দুটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে যাচ্ছেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী, আগামী বছরই ছবি দুটির নির্মাণকাজ শুরু হবে।
এদিকে মুশফিকা মাসুদ নিজের চলচ্চিত্র নিয়েও এগিয়ে যাচ্ছেন। ‘আই অ্যাম শি’I নামে তাঁর ছবিটি ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ওয়েস্ট মিটস ইস্ট ল্যাবের তিনটি নির্বাচিত প্রকল্পের একটি হয়েছে।